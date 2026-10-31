Murcia conmemora el centenario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a los pies del Cristo de Monteagudo

Monteagudo ha acogido una celebración que ha reunido a parroquias, cofradías, comunidades religiosas y peregrinos La eucaristía presidida por el obispo de Cartagena ha culminado con la renovación de la consagración realizada en 1926 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Monteagudo ha acogido la conmemoración del centenario de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús con una celebración a los pies del Cristo de Monteagudo, uno de los símbolos más reconocibles del municipio, donde se han congregado parroquias, cofradías, comunidades religiosas y peregrinos procedentes de distintos puntos de la Diócesis.

La ceremonia, oficiada por el obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto a miembros de la Corporación Municipal y ha culminado con la exposición del Santísimo Sacramento y la renovación de la consagración de la Diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, cien años después de la realizada en este mismo enclave.

A la celebración se ha sumado el Papa León XVI a través de una carta remitida a la Diócesis de Cartagena, en la que felicita a los fieles por esta conmemoración y pone en valor la vinculación de la Iglesia diocesana al Sagrado Corazón de Jesús desde la consagración realizada en 1926.

La conmemoración recuerda el acto celebrado el 31 de octubre de 1926, cuando coincidiendo con la inauguración y bendición de la imagen original del Cristo de Monteagudo, el entonces obispo Vicente Alonso Salgado consagró la Diócesis de Cartagena y la Región de Murcia al Sagrado Corazón de Jesús.

Así, la celebración ha tenido lugar junto al actual Cristo de Monteagudo, inaugurado en 1951 tras la destrucción de la escultura original durante la Guerra Civil. La imagen, visible desde buena parte de la huerta murciana, cumple además este año 75 años.

Unos 4.000 fieles han participado en esta jornada que forma parte del Año Jubilar 'Él nos amó primero', convocado por la Diócesis y que se extenderá hasta noviembre.

La conmemoración ha estado precedida durante los últimos días por distintas actividades culturales y religiosas, como conferencias sobre la historia del enclave y del monumento, así como una jornada de adoración eucarística celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo como preparación para el acto central del centenario.