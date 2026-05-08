Murcia conmemora el Día de Europa con el izado de la bandera europea en Glorieta de España - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia ha conmemorado este viernes el Día de Europa con un acto institucional celebrado en la Glorieta de España, que ha servido para manifestar su compromiso con los valores europeos de paz, cooperación, solidaridad y convivencia democrática.

El acto, presidido por la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha contado con la participación de representantes educativos y alumnado del IES El Carmen, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, quienes ha dado lectura en la lectura de un manifiesto con motivo de esta efeméride. Además, han asistido miembros de la Corporación Municipal y representantes del Parlamento Europeo, de la CARM, de la Federación de Peñas Huertanas, de la Federación de Moros y Cristianos, y del Cabildo de Cofradías, según han informado desde el Consistorio.

"Conmemorar el Día de Europa es también reconocer el papel fundamental que ha tenido la Unión Europea en la modernización de España y en la mejora de la calidad de vida de millones de ciudadanos durante estas décadas", ha señalado la concejala.

El acto institucional ha contado además con la actuación de la Coral Discantus, que ha interpretado 'Va pensiero' y el Himno de Europa, 'Oda a la Alegría', coincidiendo con el izado de la bandera europea.