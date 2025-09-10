Murcia conmemora el Día del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal con un llamamiento a la prevención

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia se sumó este martes a la conmemoración del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), con el objetivo de visibilizar este trastorno, promover la prevención y reforzar el apoyo a los afectados, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante el acto, se leyó un manifiesto promovido por la asociación ZEROSAF bajo el lema 'Cero alcohol en el embarazo', en el que participaron la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, así como representantes de las asociaciones ZEROSAF, ALFAMUR y Alcohólicos Anónimos.

Además, a partir de las 21.35 horas se iluminó de azul esmeralda, color representativo del TEAF, el cauce del río Segura, como muestra del compromiso y sensibilización del municipio con las personas afectadas por este trastorno causado por la exposición prenatal al alcohol.

El TEAF ocurre cuando una madre consume alcohol durante el embarazo, lo que puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo del feto. Los síntomas y la gravedad de este trastorno pueden variar, aunque comúnmente incluyen retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje, dificultades en la atención, problemas de comportamiento y características físicas distintivas.

Aunque es más frecuente que el autismo, sigue siendo poco reconocido, lo que retrasa el diagnóstico y agrava sus consecuencias, entre las que se encuentran fracaso escolar, problemas de salud mental, riesgo de adicciones y dependencia en la vida adulta.

"La prevención es crucial para garantizar que los niños tengan la oportunidad de desarrollarse de manera saludable y sin las dificultades asociadas con esta afección. La educación y la concienciación desempeñan un papel fundamental en este esfuerzo", subrayó Pilar Torres.

El texto que se leyó durante la jornada reclama un diagnóstico temprano, formación específica para profesionales, programas de inclusión y ocio adaptado, más apoyo práctico y emocional y que el trastorno se integre en las políticas municipales de salud y atención social.

Además, la concejala puso el foco en que el alcohol "es una droga y, durante el embarazo, es la más devastadora", insistiendo en que no existe un consumo seguro en esta etapa.

"La falta de información es nuestra mayor barrera. Mucha gente no sabe que lo que se considera un 'consumo social' --dos cervezas a la semana o unas copas en una boda-- es ya extremadamente perjudicial para el feto. Desde el mismísimo minuto uno del embarazo, y hasta el final de la gestación, cualquier cantidad de alcohol puede causar un daño irreversible", subraya el texto.

Durante la jornada, los participantes advertieron acerca del aumento del consumo de alcohol entre adolescentes y la normalización social de esta sustancia, al tiempo que reclamaron una "alerta sanitaria nacional" y campañas contundentes que adviertan de sus efectos.

"El 5% de nuestros hijos ya están afectados por el TEAF. Es el trastorno del neurodesarrollo más común, perfectamente prevenible y, sin embargo, invisibilizado", señalaron las familias asistentes durante la lectura del manifiesto.

Para prevenirlo, la concejala ha recordado algunas pautas para prevenir el TEAF, como son seguir abstinencia total, ya que es "la forma más efectiva de prevenir el TEAF"; la educación y concienciación, para lo que "los profesionales de la salud desempeñan un papel clave" y un ambiente de apoyo, algo "esencial para las futuras madres durante el embarazo".

El manifiesto concluyó con un llamamiento a la acción inmediata: "Hoy unimos nuestras voces para que el eco del TEAF resuene alto y claro. Por un futuro sin alcohol en el embarazo, por una sociedad informada y compasiva. ¡Actuemos ahora!".