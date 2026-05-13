Murcia conocerá quien ocupará la Alcaldía el viernes 22 de mayo

Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Murcia, presidida por la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, ha informado de que este mes de mayo se celebrarán tres Plenos siendo el primero de ellos este viernes 15 de mayo, que se iniciará con un minuto de silencio por el eterno descanso del regidor.

En esta primera sesión extraordinaria el Pleno tomará conocimiento del fallecimiento del alcalde de Murcia José Ballesta, según han informado desde el Consistorio.

Una vez que se reciban los certificados de la Junta Electoral Central, se producirá el llamamiento del siguiente candidato de la lista del Partido Popular, Pedro Luis Balibrea.

NUEVO ALCALDE EL VIERNES 22 DE MAYOR

El 22 de mayo, en un nuevo Pleno Extraordinario, tendrá lugar la votación y nombramiento del nuevo regidor de la ciudad de Murcia.

Finalmente, el jueves 28, se celebrará el Pleno ordinario del mes de mayo, en el que se expresará el profundo pesar de la corporación municipal a través de una declaración institucional de los tres grupos políticos del Consistorio capitalino. Durante esta sesión no habrá mociones de los grupos políticos, pero si se llevarán los expedientes de trámite administrativo, jurídico y económico para seguir garantizando la estabilidad y el funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia como administración local.

MUÑOZ, NUEVO PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Asimismo, en la sesión de Junta de Portavoces celebrada este miércoles se ha dado cuenta de la firma de los decretos institucionales relacionados con el luto por el fallecimiento del alcalde y con la continuidad administrativa y organizativa del Ayuntamiento de Murcia, donde se mantienen las competencias de los concejales y donde se indica que la nueva portavocía del gobierno recae en el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.