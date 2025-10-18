Murcia consolida su liderazgo nacional en innovación para la industria de defensa naval

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia afianza su posición como referente nacional en innovación industrial aplicada al ámbito de la defensa naval, gracias al trabajo del Centro Tecnológico del Metal, que desarrolla y mantiene equipos de respiración autónoma y sistemas de escape utilizados por las Fuerzas Armadas españolas. Actualmente, el centro presta servicio en todos los arsenales del país con soluciones tecnológicas de máxima fiabilidad y seguridad.

En este sentido, el director del Instituto de Fomento (Info), Joaquín Gómez, subrayó hoy que "desde el Gobierno regional impulsamos un ecosistema industrial que conecta el talento tecnológico con sectores estratégicos como la defensa". "Iniciativas como el Programa Caetra consolidan ese modelo y proyectan la imagen de una Región de Murcia que puede competir al máximo nivel tecnológico gracias, entre otras razones, a su capacidad para promover la colaboración público-privada", añadió.

El Centro Tecnológico del Metal es una entidad dedicada a la innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en los sectores metalmecánico y de defensa. Su labor combina transferencia de conocimiento, desarrollo de prototipos y colaboración con empresas y organismos públicos en proyectos estratégicos a nivel nacional e internacional.

Con I+D+i propia, impulsa además en la actualidad una nueva línea de investigación centrada en el diseño de sistemas de escape innovadores que reducen el ruido generado por vehículos terrestres y marítimos, aplicando nanotecnología y nuevos materiales que mejoran su eficiencia y sostenibilidad.

Tras años de colaboración con el Ministerio de Defensa, el centro regional reafirma su compromiso con la modernización tecnológica y la competitividad de la industria nacional, situando a la Región de Murcia en la vanguardia de la innovación aplicada a los sectores de defensa, naval y metalmecánico.

"Se trata de un ejemplo del tipo de industria que queremos seguir promoviendo y, por tanto, seguiremos acompañando a nuestros centros tecnológicos y empresas en esa hoja de ruta que sitúa a la Región de Murcia como referente nacional en innovación industrial aplicada", explicó Gómez.