Murcia contará con dos tanques de tormentas y un nuevo colector en su red de saneamiento - CARM

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (Emuasa) han suscrito este miércoles un protocolo de actuación para impulsar y cofinanciar tres infraestructuras destinadas al sistema de saneamiento del municipio y reducir los vertidos al medio durante episodios de lluvias intensas.

El acuerdo, firmado por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y la gerente de Emuasa, Inmaculada Serrano, contempla la construcción de dos nuevos tanques de tormentas y la rehabilitación del colector principal de El Raal, según ha informado la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia.

Buendía ha explicado que estas actuaciones permitirán adaptar las infraestructuras municipales a las nuevas exigencias sobre desbordamientos de los sistemas de saneamiento durante episodios de lluvia y reforzar la protección del río Segura y de la huerta.

"La mejora de las infraestructuras de saneamiento es una prioridad para garantizar la protección del río Segura y de nuestra huerta, especialmente ante episodios de lluvias intensas. Este protocolo nos permite sumar esfuerzos y avanzar junto al Ayuntamiento de Murcia y Emuasa en actuaciones que mejorarán la capacidad de la red y reducirán el riesgo de vertidos al medio", ha señalado el consejero.

Los dos tanques de tormentas previstos tendrán una capacidad de 5.000 metros cúbicos cada uno y estarán destinados a retener temporalmente el agua durante los episodios de lluvias intensas para evitar el desbordamiento de la red unitaria de saneamiento y reducir el riesgo de vertidos.

Uno de ellos se construirá en los terrenos de la antigua estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Beniaján y el otro en un solar situado en la margen derecha del río Segura, junto al recinto ferial de La Fica. En ambos casos, la superficie de las instalaciones se integrará en el entorno mediante un tratamiento ajardinado inspirado en elementos de la huerta tradicional.

La tercera actuación consistirá en la rehabilitación del colector principal de El Raal para mejorar el funcionamiento del sistema y reducir la entrada de aguas procedentes de infiltraciones, aliviando así la carga de la estación depuradora.

En este sentido, Rebeca Pérez ha destacado que "preparar Murcia para el futuro también significa cuidar aquellas infraestructuras que no siempre se ven, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento del municipio y para la protección del medio ambiente", quien ha añadido que "una Murcia preparada es una Murcia que se anticipa, que moderniza sus redes, que reduce riesgos ambientales y que integra sus infraestructuras en el paisaje y en la identidad de nuestra tierra".

Buendía ha afirmado que el Gobierno regional "va a seguir colaborando con los ayuntamientos en la mejora de unas infraestructuras que son fundamentales para garantizar una gestión eficiente y sostenible del agua", y ha destacado que la coordinación con las entidades locales permitirá avanzar en soluciones que beneficien directamente a la ciudadanía.

El protocolo establece el marco de colaboración entre las tres entidades, mientras que las condiciones técnicas y el régimen de financiación de cada actuación se concretarán mediante convenios específicos.

Asimismo, se constituirá un comité de seguimiento con representación de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y Emuasa para supervisar el desarrollo de los proyectos. Una vez ejecutadas, las infraestructuras pasarán a integrarse en el ciclo integral del agua de titularidad municipal.