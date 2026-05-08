Murcia destina cerca de 850.000 euros para renovar más de 31.200 metros cuadrados de asfalto en 5 pedanías

Presentación del proyecto de mejora de la red viaria que supondrá la renovación de 31.286 metros cuadrados de pavimento en diversas calles de cinco pedanías - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha dado este viernes luz verde a la licitación de un proyecto de mejora de la red viaria que supondrá la renovación de 31.286 metros cuadrados de pavimento, lo que suponen más de 4.573 metros de longitud, en diversas calles de cinco pedanías.

La inversión, que asciende a cerca de 850.000 euros, permitirá actuar sobre una longitud superior a los 4,5 kilómetros en El Palmar, Zarandona, Beniaján, Guadalupe y Espinardo, según ha informado el Consistorio capitalino.

La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, encabezada por Marco Antonio Fernández, ha diseñado este plan para intervenir en 20 enclaves, entre calles, carriles, avenidas y caminos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la durabilidad de calles que soportan un elevado volumen de tráfico.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de entre uno y dos meses según la zona, se centrarán en el fresado del firme, la aplicación de nuevas capas de mezcla bituminosa en caliente y la reposición integral de la señalización horizontal.

PEDANÍAS Y VÍAS AFECTADAS

El Palmar será la pedanía que reciba la mayor inversión, con un total de 319.111 euros. Se renovarán 12.085 metros cuadrados distribuidos en ocho vías neurálgicas, como Floridablanca, con 2.776 metros cuadrados de asfaltado y 480 metros de longitud, seguida de la avenida de Burgos, donde se actuará en 2.818 metros cuadrados a lo largo de 395 metros entre la avenida Libertad y la calle Buen Pastor.

Asimismo, el proyecto contempla la rehabilitación de la calle Artemisa, con 2.199 metros cuadrados y 220 metros; la calle Poeta Vicente Medina, con 1.460 metros cuadrados y 287 metros; y la calle José Francisco Pérez, que suma 1.410 metros cuadrados y 282 metros de longitud.

El plan de mejora se completa con intervenciones en las calles Bartolomé Bernal Gallego (615 metros cuadrados), Afrodita (610 metros cuadrados) y Clara Campoamor, ubicada en la zona de San José de la Montaña (207 metros cuadrados).

En Zarandona, la actuación se concentrará íntegramente en la Avenida Ingeniero José Alegría. Con un presupuesto de 207.861,69 euros, se renovarán 9.300 metros de asfalto y 933 de longitud, una de las intervenciones más extensas del paquete por ser una de las arterias más transitadas de la zona.

INTERVENCIONES EN BENIAJÁN, GUADALUPE Y ESPINARDO

En la pedanía de Beniaján, las obras cuentan con una partida de 163.068 euros para actuar en 4.877 metros cuadrados y 710 metros de longitud. Las vías beneficiadas son las calles Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y el Carril Meseguera.

Los trabajos incluirán la nivelación y reparación del firme para eliminar irregularidades antes de aplicar el nuevo pavimento.

Por su parte, en Guadalupe la inversión de 97.386,12 euros se destinará a cuatro carriles rurales: Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de los Martínez, sumando 2.900 metros cuadrados de superficie y 689 metros de longitud. Finalmente, en Espinardo se rehabilitarán las calles Calvario y Mahón, con una superficie de 2.124 metros cuadrados y un presupuesto de 60.304,94 euros.