Murcia destina más de 400.000 euros a obras de mejora en 14 espacios municipales

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, ha puesto en marcha un Plan de Mejora de Edificios Municipales, que cuenta con una inversión de 410.030 euros e incluye la ejecución de obras de reparación y modernización en 14 inmuebles municipales.

Los espacios en los que se han puesto en marcha las obras son centros sociales de mayores y de la Mujer, equipamientos culturales, consultorios médicos y otras instalaciones públicas en pedanías y el centro de la capital de la Región, según informaron fuentes del Consistorio capitalino en un comunicado.

El concejal del ramo, Marco Antonio Fernández, ha destacado que "este plan refleja el compromiso del consistorio murciano con la modernización, seguridad y accesibilidad de sus infraestructuras públicas, para ofrecer un mejor servicio tanto a los ciudadanos como al personal que trabaja en estos edificios".

En concreto, son objeto de mejora la sede de la Comisaría de la Policía Local del barrio del Infante; el Museo de la Ciencia; los Molinos del Río; cinco centros de mayores; dos consultorios locales; el auditorio de Cabezo de Torres; un centro para la Mujer; el centro cultural de Corvera y la biblioteca y centro cultural de Beniaján.

Fernández, junto con el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha visitado este martes el Cuartel de la Policía Local del barrio de El Infante, tras las obras realizadas para mejorar los accesos al edificio y prevenir las filtraciones de agua, principalmente, con una inversión de 35.353 euros.

Las mejoras del Cuartel, con una plantilla de 285 personas, han consistido en corregir las filtraciones en algunas áreas del parking subterráneo del edificio, así como en la galería de tiro y una sala de formación anexas al citado aparcamiento, además de otras intervenciones.

También se han llevado a cabo reparaciones estructurales en el sótano; impermeabilización de balcones y voladizos del pabellón principal; sustitución de la puerta metálica de acceso al Museo y adaptación de la acera para cumplir con la normativa de accesibilidad, entre otras actuaciones.

Las intervenciones que se están realizando en los diferentes espacios culturales dentro del Plan de Mejora buscan modernizar espacios como el Museo de la Ciencia y el Museo Hidráulico de Los Molinos del Río, con el fin de mejorar tanto su estética como deficiencias debido al paso del tiempo.

En el auditorio de Cabezo de Torres se está ejecutando una rehabilitación integral para solucionar humedades en algunas áreas y una mejora integral de las condiciones acústicas del espacio.

MODERNIZACIÓN DE CONSULTORIOS LOCALES Y EMAVI

El Plan de Mejora de Edificio Municipales incluye obras de mejora que se están ejecutando en los consultorios locales de Los Dolores y Guadalupe, atendiendo a una demanda de sus Juntas Municipales centradas en dotar de más espacios a estos centros y de mayor accesibilidad y seguridad.

Así, en el consultorio de Guadalupe, por un importe de 37.866,95 euros, se prevé la creación de una nueva sala de extracciones y urgencias y la mejora de la accesibilidad, y en el de Los Dolores (47.431 euros) la ampliación de la sala de curas y la instalación de puertas de evacuación.

Otra de las intervenciones se ha realizado en la sede del Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI) por 6.215,29 euros, donde principalmente se ha pintado el interior del edificio.

El edil del ramo ha destacado que las obras en estos centros se están realizando en horario de fin de semana y de tardes para no alterar el desarrollo de las actividades.

CENTROS SOCIALES DE MAYORES EN PEDANÍAS

Las intervenciones que están en ejecución o ya finalizadas en los centros de mayores de las pedanías de Gea y Truyols (13.395,14 euros), Valladolises (10.562 euros), Corvera (8.208 euros), Torreagüera ((35.615,93 euros) y El Palmar (46.458 euros), en los que este plan principalmente incluye su adaptación a la normativa de seguridad contra incendios.

Estas obras forman parte de la estrategia municipal de mantener y mejorar el patrimonio público, adaptándolo a las necesidades y demandas de los ciudadanos, a través de sus Juntas Municipales.