Murcia enciende esta noche la Navidad con un espectáculo único

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia celebrará esta tarde, a las 19.00 horas, el gran encendido oficial de las luces de Navidad, un acto que por primera vez podrá seguirse en directo a través de la App municipal TU MURCIA, acercando así la magia navideña a todos los vecinos que no puedan desplazarse hasta el centro.

El encendido de las luces de la Navidad murciana tendrá lugar en el corazón de la ciudad, la Plaza del Cardenal Belluga, y por ello se ha preparado un espectáculo de gran formato pensado para todos los públicos, donde la música y la luz se unen para celebrar una jornada muy especial.

El encargado de poner voz al inicio de las fiestas será el joven tenor argentino Martín Savi, una de las figuras emergentes del panorama internacional. Savi interpretará un repertorio especial de villancicos acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UCAM, bajo la dirección de Ángel Luis Carrillo.

La actuación se desarrollará sobre un escenario de grandes dimensiones e incluirá efectos de nieve, humo y fuegos artificiales, creando una atmósfera festiva y emocionante.

Como gran estreno, la Plaza Cardenal Belluga lucirá este año un nuevo conjunto de ornamentación luminosa, compuesto por dos ángeles 3D con trompeta y cuatro lámparas isabelinas volumétricas de gran tamaño, piezas exclusivas creadas para convertir este enclave en uno de los nuevos símbolos visuales de la Navidad en Murcia.