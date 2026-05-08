Murcia entregará sus honores y distinciones en junio coincidiendo con el aniversario de la fundación de la ciudad

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia entregará sus honores y distinciones en el Teatro Romea en la última semana del mes de junio. Este acto, que se celebrará en el Teatro Romea, sirve para rendir homenaje a murcianos ilustres e instituciones que han llevado el nombre de Murcia a lo más alto, sirviendo de agradecimiento a quienes son sus grandes embajadores y poniendo en valor su trabajo y trayectoria.

Entre los galardonados este año se encuentran ASTRAPACE, el Bando de la Huerta, el UCAM Murcia CB, Proyecto Hombre, Pupaclown y el Grupo de Coros y Danzas 'Virgen de los Peligros', que recibirán la Medalla de Oro de la ciudad.

Esta gala sirve también para honrar a quienes, aun no habiendo nacido en la ciudad, se han convertido en murcianos de excepción, lo que les hace merecedores de ser nombrados Hijos Predilectos, título que recibirán Antonio Ballester, a título póstumo y la cantante Rozalén.

TOUR DEL TALENTO

En años anteriores, se ha celebrado en torno al 14 de mayo, fecha en que Murcia conmemora la concesión en 1266 por Alfonso X del Fuero de Sevilla, que permitió la constitución del Concejo que, posteriormente, se convertiría en el Ayuntamiento.

Este año, la ciudad acogerá en estas fechas la última etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona del 23 al 31 de mayo, lo que convertirá a la ciudad en epicentro del talento joven con cerca de un centenar de actividades gratuitas, llenando así Murcia de actividad en estas fechas.

Por este motivo, se ha optado por trasladar el acto de entrega de honores y distinciones a la última semana del mes de junio, facilitando así el compatibilizar ambos actos, dotarlos de la relevancia que merecen y evitar el solapamiento de actividades.

ELECCIÓN DE LA FECHA PARA COINCIDIR CON LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

La elección de esta fecha permitirá poner en valor el aniversario de la fundación de la ciudad, que tuvo lugar el 25 de junio del año 825 por el emir Abderramán II, dando así continuidad a los más de 1.000 actos celebrados desde el pasado año para celebrar los 12 siglos de la ciudad bajo el lema de 'Murcia 1200'.

"De esta forma se busca conectar presente y futuro, convirtiendo a los galardonados en herederos de una historia de más de 12 siglos", destacan desde el consistorio.