Murcia extiende las 'Superislas' de atención domiciliaria y las consolida como modelo de cuidados de proximidad

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto municipal de 'superislas' para transformar la atención domiciliaria se extiende por Murcia. La iniciativa, que comenzó en junio de 2024 como una experiencia piloto integrada en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ha crecido durante el pasado 2025 con dos nuevas 'superislas' y ya tiene prevista su ampliación a otras zonas del municipio a lo largo de los próximos meses.

Impulsado desde el Área de Servicios Sociales de la concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, con la empresa ATENDE, este modelo reorganiza la prestación del servicio con un enfoque de proximidad. De este modo, se asigna a un grupo estable de auxiliares una zona concreta (la 'isla') y a las personas usuarias de ese territorio, con el objetivo de ofrecer una atención integral centrada en la persona, con un enfoque más humano, coordinado y eficiente.

Así, ya hay tres 'superislas' activas en el municipio, que atienen a unos 150 usuarios con una media de edad de 78 años. La primera fue la Superisla 1 (Casco Urbano), creada en junio de 2024, abarca los barrios de San Juan, Santa Eulalia, Vistabella, Barrio de la Paz, La Fama, Infante Juan Manuel y El Carmen.

Durante 2025, diez auxiliares han prestado servicio en esta zona con una media de 1.467 horas al mes, atendiendo a unas 60 personas mayores, en su totalidad, mujeres. Tras los buenos resultados de esta experiencia inicial, el Ayuntamiento amplió el modelo en 2025 con dos nuevas zonas.

Por un lado, se ha creado la Superisla Centro-Norte y Oeste, formada por los barrios de San Antón, San Antolín, San Miguel, Santa Catalina, San Pedro, San Nicolás y San Andrés, que atiende a 51 personas beneficiarias con un equipo de nueve auxiliares, que prestan servicio 1.481 horas al mes. Alrededor del 95 por ciento de las personas atendidas son mujeres.

En paralelo, también en 2025 se ha puesto en marcha la Superisla Espinardo, con 34 personas mayores beneficiarias del SAD, atendidas con 826 horas mensuales por seis auxiliares de ayuda a domicilio, con un perfil de usuarias integrado al 100 por ciento por mujeres.

"La iniciativa se inspira en los principios del modelo holandés Buurtzorg, basado en equipos con mayor autonomía profesional y capacidad de planificación, lo que permite nos optimizar rutas, reforzar la continuidad en los cuidados y mejorar la experiencia de las personas mayores atendidas", subraya la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

En este sentido, destaca que el Ayuntamiento de Murcia desarrolla múltiples iniciativas para apoyar a las personas mayores en su entorno y combatir la soledad no deseada, un reto que forma parte de las prioridades de la política social municipal.

En este sentido, recuerda programas como Siempre Acompañados, que ofrece acompañamiento individualizado a mayores, la teleasistencia municipal, que brinda atención especializada a más de 3.500 usuarios en sus domicilios y promueve la intervención preventiva ante situaciones de vulnerabilidad, así como otros recursos y proyectos de intervención comunitaria que promueven redes de apoyo y convivencia en barrios y pedanías.

"Facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su vivienda y su entorno el mayor tiempo posible contribuye a mejorar su bienestar emocional y calidad de vida, al tiempo que refuerza su autonomía y su participación comunitaria", afirma Torres, que ha puesto en valor la importancia del enfoque integral impulsado por el Ayuntamiento de Murcia que complementa la atención domiciliaria con acciones sociales, de salud y comunitarias de largo alcance.

CONTINUIDAD, CONFIANZA Y ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

La clave del sistema de 'superislas' es que la ayuda a domicilio no depende de un único profesional asignado, sino que se garantiza la atención siempre por el mismo equipo de auxiliares de proximidad. Esto permite que el grupo conozca las historias de vida, rutinas y necesidades de cada persona usuaria, reforzando la confianza y favoreciendo una intervención más personalizada.

Además, el proyecto incorpora una dimensión comunitaria, ya que se establece una red de colaboración con los recursos públicos existentes en cada zona. De esta forma, el Ayuntamiento promueve interacciones entre personas mayores en su propio entorno y refuerza el acompañamiento emocional, con el objetivo de reducir el sentimiento de soledad no deseada.

El proyecto está despertando interés fuera del municipio y ha consolidado a Murcia como un referente a nivel nacional en esta forma de organizar la atención domiciliaria. De hecho, otros municipios han mostrado su intención de replicar este proyecto, tras los buenos resultados y aceptación que está cosechando, como los de Córdoba, Almería, Valladolid o Madrid.

Así, el Consistorio prevé replicar el modelo en otras zonas del municipio, con la previsión de que se sigan incorporando nuevas 'superislas' a lo largo de los próximos meses, ampliando progresivamente este sistema de cuidados de proximidad que busca reforzar la calidad del servicio y humanizar la atención domiciliaria.