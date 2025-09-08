Murcia implementa un sistema de fijación magnética para mejorar la seguridad de los contenedores en episodios de lluvias

Implantación de un sistema de fijación magnética antivuelco y antideslizamiento en los contenedores urbanos de reciclaje con carga lateral - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un proyecto pionero en la Región que permitirá que los contenedores permanezcan anclados en su ubicación incluso durante episodios de lluvias torrenciales, crecidas de agua o rachas de viento de hasta 100 km/h, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha presentado la iniciativa, que consiste en la implantación de un sistema de fijación magnética antivuelco y antideslizamiento en los contenedores urbanos de reciclaje con carga lateral.

La tecnología sustituye las patas tradicionales de plástico por piezas de acero con imanes encapsulados que se fijan a una placa metálica instalada en el pavimento. De este modo, se garantiza la estabilidad de los contenedores ante condiciones climáticas extremas y se evita su retirada preventiva en casos de aviso meteorológico de nivel amarillo.

También se protege la integridad de las personas y entornos urbanos incluso en episodios meteorológicos repentinos o episodios adversos no previstos como reventones o trombas de agua.

Esta primera fase de pruebas se realiza en contenedores situados en zonas críticas, especialmente en las inmediaciones de ramblas y áreas con antecedentes de acumulación de agua. Una vez comprobada su eficacia, el Ayuntamiento prevé su ampliación a otras áreas del municipio con mayor riesgo de arrastres por agua y desniveles en su orografía.

Entre los beneficios del nuevo sistema figura su resistencia al viento --estabilidad ante rachas de hasta 100 km/h--; protección frente a inundaciones, al mantener los contenedores fijos durante lluvias intensas y desbordamientos; la seguridad urbana, ya que evita desplazamientos no deseados que puedan poner en riesgo a peatones, vehículos o mobiliario urbano, y la prevención frente a vandalismo porque dificulta manipulaciones no autorizadas o usos indebidos.

Otras ventajas son la optimización de recursos ya que los equipos municipales pueden centrarse en intervenciones prioritarias sin necesidad de retirar o recolocar contenedores preventivamente; la sostenibilidad ambiental por el menor consumo de combustible y reducción de emisiones de CO2 y la operatividad eficiente, ya que el sistema permite un anclaje y desanclaje rápido y sencillo, sin interferir en las labores de recogida diaria.