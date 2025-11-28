Murcia impulsa nuevas alianzas económicas y tecnológicas con las ciudades chinas de Nanchong y Chengdu

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, saluda a los miembros de delegación oficial procedente de las ciudades chinas de Nanchong y Chengdu - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación oficial procedente de las ciudades chinas de Nanchong y Chengdu, dos polos económicos, culturales y tecnológicos de la provincia de Sichuan, ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de abrir nuevas vías de cooperación económica, tecnológica y cultural.

La visita, coordinada por la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Oeste Murcia (ASEPIO), "responde al interés mutuo de reforzar la colaboración internacional en sectores estratégicos", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha destacado que esta misión "representa una oportunidad extraordinaria para seguir proyectando Murcia hacia el exterior y para fortalecer relaciones con territorios que comparten nuestra visión de prosperidad, innovación y crecimiento sostenible".

Bernabé ha añadido que "el vínculo con Nanchong y Chengdu puede convertirse en un motor para atraer proyectos empresariales, fomentar intercambios culturales y ampliar la presencia de Murcia en circuitos internacionales de innovación".

La delegación visitante está integrada por representantes de sectores clave como la industria textil, la cultura de la seda, la manufactura avanzada, la propiedad intelectual, la fotografía profesional, la producción audiovisual y el comercio internacional.

Nanchong aporta una reconocida tradición en la industria textil y el patrimonio sedero, mientras que Chengdu se posiciona como uno de los grandes centros chinos de tecnología, economía digital e industrias creativas.

Durante la jornada de trabajo se han identificado sinergias claras en manufactura, economía digital, innovación urbana, cultura y turismo.

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado sus principales proyectos estratégicos en movilidad sostenible, transformación digital, emprendimiento, economía creativa e innovación urbana, que han despertado interés entre los representantes de Chengdu, especialmente en materia de ciudad inteligente y gestión tecnológica de servicios públicos.

En este sentido, Bernabé ha subrayado que "Murcia es hoy una ciudad abierta, dinámica y con un ecosistema empresarial en expansión. La llegada de delegaciones como esta nos permite tender puentes que generen oportunidades reales para nuestras empresas, nuestros jóvenes y nuestros proyectos urbanos de futuro".

Los representantes de Nanchong han explicado el peso cultural y económico de la seda como tradición en su territorio, mientras que Murcia ha recordado su historia sedera, activa durante siglos.

Ambas partes han coincidido en que este patrimonio común puede convertirse en la base de proyectos museísticos, rutas culturales, acciones turísticas y programas de intercambio, así como en la oportunidad de establecer un canal de colaboración permanente, orientado a desarrollar iniciativas económicas, tecnológicas, culturales y turísticas que refuercen la proyección internacional de Murcia y el dinamismo de su tejido económico.