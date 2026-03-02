Murcia inaugura a finales de mes la Fase II de la Cárcel Vieja con una exposición de Jaume Plensa

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presenta el proyecto cultural y artístico de la Fase 2 de la Cárcel Vieja - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Murcia inaugurará la Fase II de la Cárcel Vieja con una exposición de Jaume Plensa, una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo español a nivel internacional, el próximo 26 de marzo. La muestra, de Fundación Telefónica, marcará el inicio de una nueva etapa para este espacio cultural, que deja de ser únicamente un edificio rehabilitado para convertirse en una institución cultural de referencia en el sureste español.

Así lo ha destacado este lunes en rueda de prensa el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la presentación de la programación artística y cultural del nuevo módulo.

Según Ballesa, "no estamos ante la apertura de una nueva sala, sino ante la consolidación de un proyecto cultural con identidad propia, método y una ambición perfectamente definida. La Cárcel Vieja no es hoy una promesa. Es una realidad".

El acto ha contado también con la participación de la vicealcaldesa Rebeca Pérez; el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés; y el comisario de las instalaciones del Módulo 1, Pedro Alberto Medina, quienes han explicado el alcance del proyecto y su importancia estratégica para la ciudad.

El Ayuntamiento de Murcia impulsa así un centro de cultura contemporánea con ambición nacional, llamado a convertirse en el referente, cubriendo un vacío histórico en una región que "hasta ahora carecía de una institución capaz de sostener programación de máximo nivel, producir conocimiento riguroso y proyectarse más allá del ámbito local".

"La presencia de Jaume Plensa inaugura algo más que una programación, inaugura una posición. Una ciudad que decide apostar por el rigor, por la excelencia y por la construcción de una institución cultural capaz de dialogar con las grandes referencias del país desde una identidad propia", ha destacado el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Si la Fase I ha consolidado el edificio como un espacio vivo donde la cultura contemporánea no se presenta como una vitrina sino como una experiencia que se habita y se comparte, con líneas programáticas han apostado por la estabilidad frente a la acumulación de eventos, entendiendo que la identidad cultural se construye con coherencia y continuidad.

Ahora, la Fase II da un paso decisivo al adoptar un modelo programático claro y exigente basado en dos artistas al año, dos exposiciones y un proyecto por temporada, defendiendo que la cultura contemporánea se construye por densidad y profundidad y no por cantidad, informa el Consistorio en un comunicado.

Cada temporada, de marzo a septiembre y de octubre a marzo, estará dedicada íntegramente a un único proyecto expositivo de larga duración sin solapamientos, permitiendo una planificación plurianual, condiciones óptimas de producción y conservación y tiempo suficiente para que el público vuelva, reflexione y construya memoria.

La programación estará dedicada a artistas españoles con reconocimiento institucional acreditado, priorizando trayectorias avaladas por premios de máximo prestigio, presencia consolidada en el sistema museístico nacional, incluida su vinculación con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, reconocimiento crítico sostenido y capacidad para desarrollar proyectos de largo recorrido conceptual y técnico.

El proyecto incorpora, además, un principio de paridad estructural en la selección de artistas y contará con un comité profesional específico que garantizará coherencia programática, rigor intelectual e independencia frente a presiones coyunturales, asegurando estabilidad y continuidad a medio y largo plazo.

Más allá de las exposiciones, esta nueva etapa articula un ecosistema cultural completo que incluye encuentros monográficos con especialistas de todo el país, publicaciones académicas concebidas como herramientas de autoridad y archivo, producción de podcasts monográficos como registro oral permanente, un programa educativo regional en colaboración con la Consejería de Educación dirigido a centros de primaria y secundaria, campañas de proyección turística en colaboración con Turespaña y la Consejería de Turismo, así como alianzas estratégicas con la Universidad de Murcia para impulsar investigación y transferencia de conocimiento.

La Fase II de la Cárcel Vieja representa así una apuesta estratégica de ciudad que va más allá de la programación cultural y se sitúa como una política pública estructural orientada a generar identidad, prestigio y proyección nacional para Murcia.