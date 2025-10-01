Murcia inaugurará en octubre la renovada Oficina Municipal de Información Turística en la Plaza de Belluga

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, que dirige Jesús Pacheco, abrirá en las próximas semanas la renovada Oficina Municipal de Información Turística situada en la Plaza Cardenal Belluga, tras culminar una reforma integral que "la convierte en un espacio más accesible, innovador y adaptado al modelo de Destino Turístico Inteligente".

El concejal Jesús Pacheco ha visitado este miércoles la oficina junto a los técnicos municipales para comprobar sobre el terreno la fase final de los trabajos y ultimar los detalles previos a su reapertura. La visita marca el cierre del proceso de remodelación y el inicio de la cuenta atrás para su inauguración.

La Plaza de Belluga, enclave geoestratégico y punto de inicio de las principales rutas turísticas por el casco histórico, acoge la oficina plenamente integrada en la red de recursos turísticos municipales y concebida como la carta de presentación para visitantes nacionales e internacionales.

Pacheco ha señalado que "esta reforma no solo transforma un espacio físico, sino que representa un salto cualitativo en el modelo de atención al visitante. Queremos que quien llegue a Murcia tenga desde el primer momento una experiencia acorde con una ciudad moderna, hospitalaria e innovadora".

En esta línea, ha añadido que "la nueva oficina será un centro de experiencias, accesible y digital para todos los públicos, y plenamente conectado con la oferta turística del municipio".

El proyecto, redactado por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, ha supuesto una inversión de 105.875 euros. La intervención ha incluido la redistribución de espacios, la mejora de los flujos de atención al público, la incorporación de equipamiento interactivo y la aplicación de medidas de eficiencia energética, todo ello con criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal.

Durante el tiempo en que han durado los trabajos, el servicio municipal no se ha interrumpido gracias a la habilitación de un punto provisional en la planta baja del Teatro Romea, donde se han seguido ofreciendo los servicios habituales a los numerosos turistas que han visitado la ciudad.

CIFRAS DE RÉCORD EN VISITAS TURÍSTICAS

De enero a agosto de 2025, el municipio ha registrado 633.763 pernoctaciones, mientras que en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 el total asciende a 934.943, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior.

Agosto de 2025 se convierte en el mejor agosto de la historia, con 78.666 pernoctaciones, un 13,8% más que en agosto de 2024.

En cuanto a viajeros, entre enero y agosto de 2025 llegaron a Murcia 381.330, y en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se alcanzaron 568.601, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al año pasado.

Agosto de 2025 fue también el mejor agosto registrado con 51.724 viajeros, un 15,3% más que en agosto de 2024. Cabe destacar, además, el aumento del 21,3% de viajeros extranjeros respecto a 2024, lo que consolida a Murcia como un destino cada vez más internacional.