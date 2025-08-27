Murcia lanza un proyecto pionero para apoyar a los cuidadores de personas dependientes y combatir la soledad no deseada

Presentación del proyecto que busca cuidar a los cuidadores de personas dependientes y combatir la soledad no deseada a través del Centro Municipal de Servicios Sociales 'Ciudad de Murcia' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha, a través del Centro Municipal de Servicios Sociales 'Ciudad de Murcia', un proyecto pionero que busca "cuidar a los cuidadores de personas dependientes y combatir la soledad no deseada", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

La iniciativa, que comenzó en junio, se centra en reducir el aislamiento social y apoyar emocionalmente tanto a las personas en situación de dependencia, como a sus cuidadores o familiares.

Bajo el título 'Redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores', el proyecto responde a la necesidad de combatir la sobrecarga física y emocional de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado y el aislamiento que sufren las personas dependientes.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha destacado que "es fundamental reconocer y acompañar no solo a las personas que necesitan cuidados, sino también a quienes, muchas veces de forma invisible, sostienen su bienestar diario. Con este programa, Murcia da un paso más en la construcción de una ciudad más humana y solidaria".

MÁS DE 36.000 ATENDIDOS EN 2024

Según la Memoria de 2024 del Área de Servicios Sociales, los tres Centros Municipales de Servicios Sociales atendieron a 36.076 personas, de las que el 16,47% eran personas mayores y el 10,71% personas con discapacidad. En total, se orientaron 5.396 prestaciones de apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio, lo que supone el 11,07% del total de recursos gestionados.

De las personas atendidas, 7.976 tenían más de 65 años, siendo en su mayoría mujeres (65,86%).

Además, se gestionaron 3.347 expedientes de dependencia, de los que 1.904 se corresponden con prestaciones de permanencia en el entorno, como cuidados familiares, centros de día y ayuda a domicilio.

El Servicio de Atención Domiciliaria de dependencia cuenta con 1.084 personas beneficiarias, un 81,73% de ellas mujeres. El 53,78% vive sola y el 69,65% supera los 80 años. En concreto, un 36,81% corresponde a personas mayores de 80 años que viven solas.

En cuanto al Servicio de Atención Domiciliaria municipal, en la actualidad hay 622 personas beneficiarias y 377 están en lista de espera. El 84,75% es mujer, el 59,46% vive sola y el 60,45% supera los 80 años.

A estos datos se suma el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, destinado a aliviar la sobrecarga de familias cuidadoras mediante la sustitución temporal del familiar por un auxiliar de hogar. Este recurso atendió a 117 beneficiarios, de los que el 58,12% es mujer, el 58,97% es mayor de 65 años y el 41,03% tiene discapacidad.

Torres ha señalado que "estas cifras reflejan la magnitud de la realidad que afrontamos. En Murcia, muchas personas mayores y dependientes viven solas, y sus cuidadores se enfrentan a una sobrecarga difícil de sostener sin apoyo. Con este proyecto queremos dar una respuesta innovadora y humana, ofreciendo acompañamiento, alivio y esperanza".

VOLUNTARIADO COMO MOTOR DE APOYO COMUNITARIO

La iniciativa se apoya en la acción de 12 personas voluntarias adscritas a la Oficina de Voluntariado del Centro Municipal de Servicios Sociales 'Ciudad de Murcia'.

Su labor incluye acompañamiento físico, social y emocional a cuidadores y dependientes, mediante tareas que van desde llamadas telefónicas y visitas domiciliarias hasta ayuda en gestiones básicas, soporte tecnológico, acompañamiento médico y apoyo en situaciones de emergencia, como olas de calor.

Los voluntarios han recibido formación específica para desempeñar su labor de forma empática y segura, y contarán con sesiones de refuerzo y orientación psicológica para prevenir el desgaste emocional.

Tal y como ha señalado Torres, "apostamos por un voluntariado de calidad, que reciba la preparación adecuada y el acompañamiento necesario, porque sabemos que su bienestar también es clave para que el proyecto tenga éxito".

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

El proyecto está dirigido a personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, a solicitantes o en trámite, así como a usuarios de servicios municipales de permanencia en el entorno y a sus cuidadores familiares. Los casos serán derivados por los profesionales del Equipo de Dependencia del Centro, las Unidades de Trabajo Social de zona y las secciones del área de Servicios Sociales.

Entre los objetivos principales destacan mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas dependientes, aliviar la carga emocional de los cuidadores, y capacitar a los voluntarios en protocolos de buen trato y atención a la dependencia.

Además, se contempla un enfoque preventivo y de acompañamiento comunitario, con talleres grupales y espacios de orientación psicológica tanto para cuidadores como para los propios voluntarios.

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Voluntariado será la encargada de gestionar la captación, formación y coordinación de los equipos, así como de garantizar el seguimiento de cada intervención. Se prevén nuevas incorporaciones de voluntarios y la realización de talleres formativos periódicos en función de las necesidades detectadas. Este recurso, de carácter permanente, se perfila como una herramienta dentro de los servicios sociales de proximidad en el municipio.

Torres ha subrayado que "con esta red de apoyo estamos construyendo una Murcia más solidaria, donde nadie se sienta solo y donde las personas cuidadoras reciban el reconocimiento, el alivio y la ayuda que merecen".