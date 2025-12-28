Murcia participa en la II fase de 'Resilmesh' para reforzar la seguridad de infraestructuras digitales estratégicas

Una de las reuniones de trabajo del proyecto 'Resilmesh', celebrada el pasado mes de octubre en Finlandia. - CARM

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia sigue avanzando en su participación en el proyecto 'Resilmesh', una iniciativa comunitaria destinada a reforzar la seguridad de las infraestructuras digitales estratégicas de la Unión Europea que acaba de entrar en su segunda fase.

En esta segunda fase, de mayor complejidad, se va a proceder a recrear escenarios operativos con un elevado grado de realismo en los que se simulan diferentes tipos de ciberataques para probar y evaluar respuestas coordinadas entre todos los países.

La Comunidad participa en este proyecto a través de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, que colabora con organismos de otros ocho países europeos como Irlanda, República Checa, Austria, Finlandia, Francia, Italia, Grecia y Portugal.

Todos estos participantes, en concreto, están tratando de avanzar en el desarrollo de nuevos algoritmos y herramientas informáticas basadas en Inteligencia Artificial, con el objetivo específico de detectar y predecir ataques mediante sistemas de alerta temprana.

En la Región de Murcia esta herramienta de ciberseguridad se aplicará de manera experimental en tres instalaciones consideradas críticas, como la administración regional y dos empresas, una de energías renovables y otra de robótica.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, recordó que la cilberseguridad "es uno de los grandes retos del proceso de transformación digital, tanto para las administraciones como para empresas y para los propios usuarios particulares, y por eso desde el Gobierno regional este año hemos elevado nuestra inversión en seguridad digital hasta los 62 millones de euros".

Martínez subrayó además la relevancia de la coordinación entre los diferentes países europeos en este ámbito y destacó la presencia de la Región de Murcia en este proyecto innovador. "La participación de la Comunidad en esta iniciativa es una muestra de la apuesta del Gobierno regional por la digitalización y confirma el importante peso específico y el reconocimiento que tiene la Región de Murcia a nivel europeo", resaltó.

UNA INVERSIÓN DE SIETE MILLONES DE EUROS

La mayor parte del trabajo de desarrollo y coordinación de esta herramienta de ciberseguridad se realiza de manera telemática, aunque el proyecto incluye encuentros trimestrales para fortalecer la coordinación, la cohesión y la transferencia de conocimientos.

Desde el inicio del proyecto, la Región de Murcia ha estado presente en todas estas reuniones, que han tenido lugar en Coimbra (Portugal); Graz (Austria); Milán (Italia) y, más recientemente, en Jyväskylä (Finlandia).

El director general de Transformación señaló en este sentido que estos encuentros permiten que los equipos técnicos de la Comunidad "trabajen de forma coordinada y continua con instituciones punteras de otros países, fomentando la transferencia de conocimiento, el desarrollo de capacidades y el posicionamiento regional en materia de ciberseguridad e innovación digital".

El proyecto, además, ha permitido la incorporación de dos ingenieros informáticos recién titulados de la Universidad de Murcia, "lo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con el empleo joven cualificado y con el talento tecnológico regional", afirmó Martínez. La iniciativa 'Resilmesh', enmarcada en el programa Horizonte Europa, tiene una inversión de siete millones de euros y una duración prevista de 36 meses.