Murcia participa en el proyecto europeo Coast Craft impulsando soluciones sostenibles para recuperar El Carmolí

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, junto al resto de participantes en la reunión del proyecto europeo Coast Craft. - CARM

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participa en el proyecto europeo Coast Craft impulsando soluciones sostenibles para la recuperación de El Carmolí, mediante el desarrollo de nuevas herramientas creativas e inteligentes orientadas a reforzar la adaptación al cambio climático y la regeneración ambiental del entorno.

"Este enclave se ha convertido en uno de los puntos estratégicos del Gobierno regional para avanzar hacia un litoral más resiliente y mejor preparado ante fenómenos como las inundaciones". Así lo afirmó esta semana el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, durante la reunión de lanzamiento del proyecto europeo del que su departamento es el socio principal en España.

Rollán subrayó que el "Ejecutivo autonómico está actuando con determinación para recuperar El Carmolí y convertirlo en un ejemplo de cómo la Región de Murcia sabe aprovechar las oportunidades que nos brinda la Unión Europea para mejorar el territorio".

El director general destacó que una de las claves del proyecto será la definición de las futuras soluciones que se aplicarán en El Carmolí. "En esta fase estamos analizando las opciones. Nuestros 'stakeholders' locales propondrán algunas medidas y los socios de otros países aportarán otras. De ese proceso conjunto saldrán las propuestas finales que plantearemos. Este es un programa de transferencia de conocimientos", explicó.

Asimismo, ha incidido en que la cooperación internacional permitirá evaluar alternativas innovadoras antes de su implantación. El proyecto, cofinanciado en un 80 por ciento por el fondo Interreg, cuenta con un presupuesto superior a 250.000 euros y se desarrollará hasta 2029. * Las actuaciones previstas incluyen reuniones técnicas, análisis comparados y visitas de campo que permitirán trasladar a El Carmolí soluciones innovadoras aplicadas en otros territorios europeos. "Nuestro objetivo es claro: utilizar la mejor ciencia, la mejor planificación y la mejor experiencia internacional para acelerar la regeneración ambiental de este espacio único", añadió el director general.

Coast Craft cuenta con otras partes interesadas, denominadas 'stakeholders', para coordinar las primeras fases de trabajo y avanzar en un enfoque común que permita trasladar a la Región de Murcia las mejores prácticas de gestión costera aplicadas en otros puntos de Europa.

Estas partes interesadas están representadas en la Región de Murcia por las direcciones generales de Mar Menor, Litoral y Puertos, y Patrimonio Natural y Acción Climática, además de las universidades públicas de Murcia y Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena, el Centro de Tecnología Naval y Marítima, el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia y la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

El proyecto Coast Craft reúne a siete ciudades y regiones europeas, entre ellas Flesinga como socio principal en Países Bajos, Ostende en Bélgica, la provincia de Livorno en Italia, Qender en Albania, Vidurio ir vakaru Lietuvos en Lituania y Severoiztochen en Bulgaria, junto a la Región de Murcia.

"Estamos trabajando de igual a igual con regiones punteras en gestión costera. Eso nos permite aprender, pero también demostrar el compromiso real que tiene el Gobierno regional con el entorno del Mar Menor", indicó. La reunión celebrada esta semana sirvió además para preparar el encuentro internacional que se celebrará en Murcia el primer trimestre de 2026. En él se analizarán los avances del primer año de trabajo y se definirán las próximas fases.