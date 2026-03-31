Murcia planifica más de 440 millones en contratación para 2026 y agiliza la gestión municipal con más de 300 contratos

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha planificado una inversión superior a los 440 millones de euros para el presente ejercicio a través de un Plan Anual de Contratación que contempla la puesta en marcha de más de 300 contratos públicos, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha presentado el balance de gestión que refleja un incremento del volumen adjudicado desde los 48,2 millones de euros en 2024 hasta superar los 64 millones al cierre de 2025.

Esta mejora en la capacidad de ejecución ha permitido impulsar proyectos estratégicos como la recuperación de la Cárcel Vieja, la restauración del Palacio Ibn Mardanís y diversas actuaciones de mejora urbana en barrios y pedanías.

La tendencia alcista se ha consolidado en el arranque de 2026 tras registrarse un aumento del número de expedientes licitados, que pasan de 21 a 34, mientras que los contratos adjudicados crecen de 17 a 41 respecto al primer trimestre del año anterior.

El Consistorio ha promovido ya en estos primeros meses contratos por valor de 247 millones de euros, lo que representa el 56,7% de la previsión anual.

La modernización del servicio incluye la implementación de una nueva aplicación informática de gestión integrada, además de la creación de modelos de pliegos tipo para reducir las incidencias y agilizar los plazos de tramitación.

Muñoz ha destacado que este modelo de gestión basado en la planificación y la coordinación permite convertir el presupuesto en resultados concretos que mejoran la prestación de los servicios públicos y la vida diaria de los murcianos.

El plan para este año incluye actuaciones clave como la nueva biblioteca de El Palmar, el conjunto arqueológico de San Esteban y el desarrollo del nuevo modelo de transporte para avanzar en la transformación de la ciudad.