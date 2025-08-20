Murcia prepara sus jardines ante las lluvias con un plan preventivo de limpieza en más de 41.000 imbornales

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, supervisa las labores de limpieza y revisión en la Plaza de Bohemia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha intensificado la limpieza y revisión de los más de 41.000 imbornales ubicados en parques y jardines con el objetivo de garantizar que, cuando lleguen las lluvias, el agua encuentre salida y no cause problemas en los espacios verdes del municipio.

Estos sistemas de drenaje están colocados estratégicamente en los jardines para recoger el agua de lluvia a través de sus rejillas, evitando la formación de grandes charcos e inundaciones por acumulación de agua, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El plan, supervisado por el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, forma parte de un operativo especial de verano que moviliza a más de 250 trabajadores municipales que realizan labores de revisión y mantenimiento en parques y jardines.

Además de los imbornales, el plan incluye la puesta a punto de fuentes y lagos, así como trabajos de refaldeo de árboles para mejorar la seguridad y el confort en las calles.

La acumulación de hojas, ramas y residuos puede bloquear los sistemas de drenaje y generar balsas de agua. Por eso, el consistorio ha reforzado el calendario de inspecciones en lugares clave como El Malecón, el jardín de La Seda y pedanías como Beniaján y Alquerías.

En este sentido, Guillén ha subrayado, durante su visita a la Plaza Bohemia, que "esta actuación preventiva tiene por objeto limpiar y revisar los 41.000 imbornales del municipio, ya que una limpieza preventiva a tiempo significa evitar inundaciones mañana".