Murcia presenta la Guía de Promoción de la Salud 2025 para acercar hábitos saludables a centros educativos y colectivos

Presentación de la Guía de Promoción de la Salud 2025 del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado su Guía de Promoción de la Salud 2025 para poner a disposición de centros educativos, asociaciones y entidades sociales un conjunto de herramientas destinadas a promover el autocuidado y mejorar la calidad de vida, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Servicio de Promoción de Salud ha diseñado este catálogo de acciones que busca, según sus responsables, "hacer fácil y cercano lo más sano".

Desde su adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, el Ayuntamiento impulsa cada año iniciativas que integran buenas prácticas, fomentan el uso de los recursos comunitarios y facilitan que las opciones saludables sean más accesibles para la población.

La guía, disponible también en formato PDF interactivo, está estructurada en bloques temáticos que abarcan desde la alimentación saludable y la actividad física hasta la prevención de adicciones, el bienestar emocional, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva.

Además, la versión interactiva permite una navegación rápida desde dispositivos electrónicos, segmentando los contenidos por temática y tipo de programa para que cada centro educativo o asociación localice fácilmente lo que necesita.

"Con la Guía de Promoción de la Salud 2025, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con la salud pública, ofreciendo a la ciudadanía recursos accesibles, prácticos y adaptados para construir una ciudad más sana, activa y consciente de la importancia del autocuidado", ha explicado la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

OFERTA DE TALLERES

La Guía de Promoción de la Salud 2025 incluye más de 40 talleres y programas organizados en siete grandes áreas. Dos de ellas son 'Agentes de Salud para promover entornos saludables', que incluye actividades como 'Detectives de Salud', educación sobre el mosquito tigre o tenencia responsable de animales; y 'Alimentación saludable y actividad física', con talleres sobre nutrición, descanso, higiene postural, salud bucodental y primeros auxilios.

Otras áreas son 'Bienestar emocional', con propuestas sobre habilidades para la vida, prevención del acoso escolar y trastornos de la conducta alimentaria, en colaboración con el Teléfono de la Esperanza y el programa 'Soycomotú'; y 'Prevención de adicciones con y sin sustancias', que incluye actividades de sensibilización sobre drogas, alcohol, uso de tecnologías y redes sociales, en coordinación con la Consejería de Salud.

Otros contenidos son 'Educación afectivo-sexual', para promover relaciones sanas y responsables; 'Parentalidad positiva', con formación para familias y estrategias educativas, y 'Recursos Municipales de Salud', con programas de actividad física, consultas de obesidad infantil, deshabituación tabáquica o vacunación.

Todos los programas están abiertos a la participación de la comunidad educativa y colectivos sociales. Las solicitudes pueden realizarse a través del Servicio de Promoción de Salud, por teléfono ('968 358 600', extensiones '38315' y '38316') o por correo electrónico ('promocionsalud@ayto-murcia.es').

La guía se distribuye al inicio del curso escolar en centros educativos, sanitarios y sociales y se difunde a través de la web municipal de salud ('www.ayuntamientomurcia-salud.es') y en redes sociales.