Murcia rechaza que la reforma del sistema de financiación autonómica se excluya de la conferencia de presidente

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha expresado hoy su "rotundo rechazo" a la pretensión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de "dejar fuera del orden del día" de la próxima Conferencia de Presidentes la reforma del sistema de financiación autonómica.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien ha asistido este miércoles al Comité Preparatorio de la reunión, explicó que "no se ha aceptado la propuesta de asuntos planteada por la mayoría de las comunidades autónomas, y añadió que la Región de Murcia "no puede decir sí a un orden del día que no incorpore expresamente la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómico, que para nosotros es vital".

Asimismo, también se ha rechazado la pretensión de mantener el mismo formato de reunión que se empleó en diciembre en Santander, que "fue un monólogo del presidente Pedro Sánchez, sin ninguna documentación y sin someter a votación ninguna propuesta de acuerdo". "La Conferencia de Presidentes debe abordar, debatir y alcanzar acuerdos en temas que son importantes para la Región y debe ser útil para los ciudadanos", ha explicado Ortuño.

"Y desde luego hemos dicho que no --ha añadido-- porque no se han incorporado los asuntos que hemos planteado la mayoría de las comunidades autónomas y, particularmente, la Región de Murcia no puede decir sí a un orden del día que no incluya la reforma del sistema de financiación".

Esta actitud responde, en su opinión, a "querer echar una cortina de humo para desviar la atención y para que no se hable de los casos que afectan al Gobierno de España".