Murcia, referente europeo en seguridad pública dentro del proyecto internacional PHYGITAL OC

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Murcia, a través de su Policía Local, ha participado esta semana en Roma en el acto de lanzamiento del proyecto europeo PHYGITAL OC, una ambiciosa iniciativa financiada por la Comisión Europea dentro del marco del programa Internal Security Fund (ISF), que busca reforzar la cooperación policial internacional y el uso de tecnologías avanzadas para combatir el crimen organizado, especialmente aquel de base étnica y carácter transnacional.

La reunión se celebró en la sede del Ministerio del Interior de Italia - Dirección Central Anticrimen de la Policía del Estado, y reunió a una veintena de socios institucionales y operativos procedentes de distintos países de la Unión Europea, los Balcanes y el norte de África.

En el consorcio participan entidades de referencia como la Policía del Estado italiana (Servizio Centrale Operativo - SCO), el Centro de Estudios de Seguridad de Grecia (KEMEA), la Fundación Agenfor International, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), REOC Europe, y la cooperativa social CAT Onlus, entre otros.

Murcia es el único socio municipal y español del consorcio, y su papel en el proyecto no solo es activo, sino también estructural, al liderar el Work Package 3 (WP3), titulado Decide and Plan Together, uno de los cinco paquetes de trabajo que articulan la operatividad del proyecto y que concentra una carga técnica y organizativa de alta complejidad.

Este paquete contempla, entre otros objetivos, el desarrollo de la infraestructura técnica de una Fuerza de Respuesta Rápida Multiagencia, la instalación de plataformas de análisis OSINT, SIGINT y DEEP WEB en todos los países participantes, la conexión segura entre centros policiales a través de redes VPN, la planificación de entrenamientos avanzados y la formación de más de 120 profesionales especializados en técnicas de investigación digital, inteligencia operativa y persecución de redes criminales transnacionales.

Uno de los principales hitos del proyecto será la creación de cuatro salas operativas internacionales conectadas entre sí y ubicadas en Roma, Florencia, Atenas y Murcia, lo que convertirá a la capital murciana en un nodo europeo clave en el intercambio de información e inteligencia operativa.

Estas salas, dotadas de sistemas seguros de videoconferencia y herramientas digitales homologadas por autoridades judiciales, permitirán una cooperación directa entre policías, fiscales y analistas de distintos países, fomentando intervenciones más eficaces ante delitos como el tráfico de personas, el blanqueo de capitales o la trata con fines de explotación sexual.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha destacado que "este proyecto supone un reconocimiento al esfuerzo que desde hace años realiza la Policía Local de Murcia para posicionarse como un cuerpo moderno, innovador y plenamente comprometido con los retos de seguridad global. Liderar un paquete clave en un proyecto de esta magnitud no es solo un reto técnico, sino una gran responsabilidad institucional que asumimos con determinación".

Perona ha subrayado que "la cooperación internacional y el uso de herramientas avanzadas son esenciales para anticiparnos al crimen organizado y proteger mejor a la ciudadanía. Murcia demuestra así que una policía local puede tener un papel protagonista en los grandes desafíos de la seguridad europea".

La participación de Murcia en PHYGITAL OC supone un avance sin precedentes para una policía local en Europa, no solo por la envergadura de las tareas encomendadas, sino también por el posicionamiento estratégico que esto implica.

El proyecto representa una apuesta firme por la profesionalización, la innovación tecnológica, la cooperación transnacional y la integración de los cuerpos policiales locales en la arquitectura europea de seguridad.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su Policía Local y del Departamento de Proyectos Europeos, reafirma así su compromiso con una seguridad pública moderna, colaborativa y plenamente alineada con los valores de la Unión Europea.