Murcia referente nacional de la performance, la investigación artística y la creación contemporánea con 'Trans-Formance'

III Edición Del Festival TRANS-FORMANCE - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concha Jerez y Los Torreznos encabezan esta edición, que se celebrará del 26 al 29 de mayo en la Cárcel Vieja y el Cuartel de Artillería MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Murcia volverá a situarse en el centro de la creación contemporánea española con la celebración de la III edición de TRANS-FORMANCE, un festival que, edición tras edición, ha reforzado su identidad como una de las propuestas culturales más rigurosas y ambiciosas dedicadas a la performance, el arte de acción, la investigación artística y las nuevas formas de pensamiento contemporáneo.

Espacios estratégicos de enorme valor cultural dentro del ecosistema creativo murciano, como son la Cárcel Vieja y el Cuartel de Artillería acogen una completa programación que conecta genealogía histórica, artistas de referencia internacional, pensamiento crítico, creación murciana y mediación pública.

La tercera edición de TRANS-FORMANCE consolida así a Murcia "como uno de los territorios emergentes más sólidos dentro de los circuitos nacionales de performance, arte de acción e investigación contemporánea, fortaleciendo una identidad propia donde creación, universidad, ciudadanía y programación pública convergen en una estructura cultural singular", destacan desde el consistorio.

Uno de los pilares esenciales de esta edición será Reencuentros, uno de los proyectos estables de la programación de la Cárcel Vieja. Concebido como un programa de conversaciones públicas entre agentes culturales desde múltiples perspectivas, como arte, arquitectura, literatura, música, pensamiento crítico, cuerpo o imagen, entre otras, Reencuentros articula encuentros temáticos protagonizados por tres agentes de distintas generaciones y disciplinas, ofreciendo un retrato plural de la creación contemporánea desde el diálogo, la complicidad y la reflexión compartida.

"Se trata de uno de los programas más singulares de la Cárcel Vieja, concebido como espacio permanente para el pensamiento colectivo y el reencuentro entre figuras esenciales de nuestro presente cultural más próximo", explica el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

La programación arrancará el 26 de mayo con 'Reencuentros' que centrará su mirada en la performance con la mesa 'De la autogestión al soporte institucional: el futuro de la performance en Murcia', moderada por Pedro Alberto Cruz junto a Diego Lobenal y Aurora Rodríguez, a las 18.30 horas, en el Módulo 1 de la Cárcel Vieja.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, se inaugurará en la planta baja del Pabellón 1 del Cuartel de Artillería la gran exposición retrospectiva 'Poner el cuerpo, accionar el alma. Isidro López-Aparicio. Prácticas performativas', una muestra de amplio recorrido dedicada a revisar distintas etapas de una de las trayectorias más singulares de la creación contemporánea española. La exposición podrá visitarse hasta el 24 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, constituyéndose como uno de los grandes acontecimientos expositivos del festival.

El 27 de mayo, el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería acogerá a las 17.00 horas a Juan Albarrán Diego, de la Universidad Autónoma de Madrid, con la conferencia 'Comprar la vida, coleccionar la performance', una de las voces más relevantes del análisis crítico y la historiografía del arte contemporáneo en España, reforzando la dimensión investigadora del festival.

A las 18.30 horas, la Cárcel Vieja recibirá en el Módulo 1 a Concha Jerez con 'Diálogo entre MENÚ(S) DEL DÍA'. La presencia de Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas y Premio Velázquez de Artes Plásticas, representa uno de los grandes hitos culturales de esta edición, ya que constituye una figura capital del arte contemporáneo español y es una de las creadoras más influyentes en la evolución del conceptualismo, la performance, la instalación y la creación interdisciplinar en nuestro país.

Por otro lado, a las 20.00 horas, también en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería, Los Torreznos, compuesto por Rafael Lamata y Jaime Vallaure, presentarán 'La gente', una de sus piezas más reconocibles. Así, Los Torreznos llega a esta edición del festival en Murcia tras su participación en la Bienal de Venecia, lo que constituye uno de los hitos fundamentales de la proyección internacional del arte de acción español.

"Su trayectoria ha convertido al colectivo en una referencia imprescindible de la performance contemporánea gracias a su uso del lenguaje, la repetición, el humor y la observación de dinámicas colectivas como herramientas de extraordinaria precisión artística", valora Avilés.

El jueves 28 de mayo, a las 20.00 horas, el pabellón 2 del Cuartel de Artillería acogerá a Mario Montoya con 'Ephemeral Sculptures (Esculturas efímeras)', reforzando la presencia de la creación murciana dentro de la programación.

El 29 de mayo, a las 18.00 horas, Miss Beige protagonizará 'El beige es incluyente', desde la Plaza del Cardenal Belluga hasta la Cárcel Vieja, incorporando al festival una de las propuestas más visibles y reconocibles del arte performativo español actual. Especialmente vinculada a contextos de proyección como PHotoESPAÑA, Miss Beige ha consolidado una práctica singular donde performance, cuerpo, imagen, espacio público y cultura visual contemporánea se articulan con enorme capacidad de resonancia social, ampliando la relación entre arte de acción y nuevas audiencias.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería acogerá a Paco Cao con 'Público', cerrando la programación con una intervención que incorpora al festival una trayectoria internacional desarrollada entre Europa y Estados Unidos, donde investigación, experiencia y creación interdisciplinar convergen en formatos de gran sofisticación conceptual.

"Murcia no solo se incorpora a una red cada vez más sólida de espacios dedicados a estas prácticas, sino que comienza a afirmarse como un territorio capaz de generar un modelo singular desde la Cárcel Vieja y el Cuartel de Artillería, fortaleciendo su papel como escenario activo dentro de los nuevos marcos nacionales de experimentación artística", concluye el edil de Cultura e Identidad.

El festival está impulsado y comisariado por Cintia G. Reyes, profesora vinculada al ámbito de las Bellas Artes en la Universidad de Granada, y Pedro Alberto Cruz, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia.