Murcia refuerza su liderazgo en innovación urbana tras el aval de la Comisión Europea a los proyectos LIFE

Murcia recibe la visita de seguimiento al proyecto LIFE GreenMe5, realizada por representantes de la Comisión Europea - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha recibido la visita de seguimiento al proyecto LIFE GreenMe5, realizada por representantes de la Comisión Europea. Esta evaluación reconoce el liderazgo del municipio en innovación urbana y ambiental, impulsado por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé.

La supervisión europea reconoce el impacto y la gobernanza del proyecto LIFE GreenMe5, en el que casi 1.000 alumnos del municipio participan en auditorías con el fin de reducir el desperdicio alimentario en los comedores escolares.

Durante el encuentro, los representantes europeos han podido conocer los avances del proyecto y destacar su impacto en la transformación urbana sostenible, así como su carácter pionero desde el punto de vista técnico y financiero.

"Este aval europeo reconoce una forma de trabajar basada en la cooperación entre administraciones, la planificación y la capacidad de transformar los retos ambientales en oportunidades para nuestro municipio", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Murcia se ha consolidado como una ciudad de referencia en la implementación de proyectos europeos, destacando especialmente por su capacidad de implicar a la ciudadanía en la obtención de datos para el diseño de políticas públicas más eficaces y ajustadas a la realidad local.

En el marco del proyecto, los técnicos de la Comisión Europea han podido conocer de primera mano el proceso de auditoría de desperdicio alimentario desarrollado en el ámbito de Conexión Sur, en el que han participado cerca de 1.000 alumnos de seis colegios de Educación Primaria.

Los datos obtenidos revelan que se generan de media 100 gramos diarios de desperdicio evitable por alumno, lo que supone aproximadamente 100 kilos al día, una información clave para diseñar estrategias municipales adaptadas a cada centro escolar, con el fin de reducir el desperdicio.

En este sentido, la edil Bernabé ha destacado que "implicar a la comunidad educativa en estos proyectos no solo permite obtener información, sino también fomentar una conciencia alimentaria y un consumo responsable desde edades tempranas, y convertir a nuestros escolares en protagonistas de este cambio".