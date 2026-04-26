Murcia refuerza su proyección europea en Atenas con su participación en el cierre del proyecto Dismantle

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha asistido en Atenas al evento final del proyecto europeo Dismantle - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha asistido en Atenas al evento final del proyecto europeo Dismantle, una iniciativa financiada por la Unión Europea en la que la Policía Local de Murcia ha desempeñado un papel destacado con el objetivo de mejorar la respuesta frente a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

El encuentro se ha celebrado en la sede del Center for Security Studies (KEMEA) y ha reunido a los socios del consorcio, junto a autoridades policiales, representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil, en una jornada que pone fin a dos años de trabajo conjunto entre administraciones públicas, cuerpos policiales, universidades, centros de investigación y entidades especializadas de distintos países europeos.

La representación institucional murciana ha estado encabezada por el teniente de alcalde, acompañado por miembros del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia. La participación del Ayuntamiento en este foro internacional evidencia la firme apuesta del equipo de Gobierno por situar a Murcia en espacios de referencia europea vinculados a la innovación policial, la cooperación internacional y la defensa de los derechos fundamentales.

El proyecto Dismantle, coordinado por la Academia de Policía de Baviera, cuenta con socios de Alemania, Grecia, Chipre y España. En el ámbito nacional, Murcia y La Vall d'Uixó han sido los únicos municipios participantes, lo que refuerza el peso y la relevancia de la implicación murciana dentro de esta iniciativa. El Ayuntamiento de Murcia forma parte del consorcio como socio beneficiario, desempeñando un papel activo en el desarrollo de actividades, programas formativos y acciones de difusión.

Durante la conferencia final se han presentado los principales resultados del proyecto, entre ellos la creación de una plataforma de formación online, el desarrollo de materiales especializados para cuerpos policiales, la elaboración de propuestas de políticas de no discriminación y el intercambio de buenas prácticas orientadas a mejorar la detección, atención y respuesta ante los delitos de odio.

Asimismo, la agenda ha incluido sesiones centradas en la policía de proximidad, la formación específica, el trabajo con comunidades vulnerables y el fortalecimiento de la confianza entre ciudadanía e instituciones.

El evento ha contado con la presencia del jefe de la Policía Helénica, Ioannis Skouras, así como de responsables de unidades especializadas en delitos de odio de Atenas y Tesalónica, representantes políticos y numerosas organizaciones sociales, en una cita que ha subrayado la necesidad de reforzar la cooperación entre policías, administraciones y tejido social para hacer frente a los retos que plantea la intolerancia en Europa.

El concejal Fulgencio Perona ha destacado que la participación de Murcia en este tipo de proyectos europeos "permite avanzar hacia un modelo de seguridad más moderno, cercano e inclusivo, al tiempo que posiciona a la ciudad en el ámbito internacional". En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento "continuará impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la convivencia y a reforzar los valores de igualdad, respeto y cohesión social".

"La asistencia a este acto final escenifica el respaldo institucional del Ayuntamiento de Murcia a una línea de trabajo estratégica que combina seguridad pública, modernización policial y proyección internacional, consolidando a la ciudad como un referente en el desarrollo de políticas públicas alineadas con los valores europeos", descatan desde el consistorio.