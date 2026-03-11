Murcia reunirá a 400 jóvenes artistas en el VI Encuentro Internacional de Escuelas de Flamenco

Imagen de la presentación del VI Encuentro Internacional de Escuelas de Flamenco y Danza Española - CARM

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se convertirá, por segundo año consecutivo, en el epicentro del flamenco con la celebración del VI Encuentro Internacional de Escuelas de Flamenco y Danza Española, según ha informado la Comunidad.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, reunirá del 20 al 22 de marzo a cerca de 400 jóvenes artistas y una veintena de centros de formación de toda la Península.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, ha presentado la programación junto al responsable de Flamencum Experience, Rubén Calderón.

Según ha destacado Cebrián, el Gobierno regional busca consolidar la comunidad como "epicentro" de este arte universal a través de un programa que combina galas profesionales, formación especializada y moda flamenca.

PROGRAMACIÓN Y FIGURAS DESTACADAS

El certamen arrancará el viernes 20 de marzo en el Teatro Circo con la Gala Internacional de Artistas Flamencos. El cartel cuenta con figuras de la talla de José Maya, Karime Amaya, Juan Tomás de la Molía, Mara Rey, La Truco, Águeda Saavedra, Pablo Egea y Guadalupe Torres, quienes estarán acompañados por un cuadro musical de primer nivel.

La jornada del sábado estará marcada por la formación, con clases magistrales impartidas por los propios artistas en distintos puntos de la ciudad. Por la tarde, el Complejo Plazarte acogerá la Gran Muestra de Escuelas, donde los alumnos de los centros participantes mostrarán su trabajo.

TALENTO LOCAL Y CIERRE CON MODA

El domingo 22 se celebrará la final nacional del Premio Begoña Cervera en la Fundación Mediterráneo. Entre los finalistas que competirán por el galardón destacan dos jóvenes promesas murcianas: Alba María Hernández García (categoría alevín) y Gala Calderón Romero (categoría juvenil).

Como colofón, la plaza del Teatro Romea acogerá un espectáculo y desfile de moda flamenca a cargo del diseñador cordobés José Perea, reconocido por vestir a figuras como Thalía, Anne Igartiburu o Pastora Soler. El creador realizará, además, el diseño de un traje en directo ante el público.

Este encuentro está organizado por Flamencum Experience en colaboración con la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y la Escuela de Flamenco de Andalucía, entre otras instituciones.