Murcia rinde homenaje a su Policía Local y anuncia la puesta en marcha de un Servicio de Policía Judicial de proximidad

Archivo - El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, en el acto de entrega de condecoraciones con motivo de la festividad de San Patricio - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento de Murcia "dará un paso decisivo hacia una policía más completa y cercana con la incorporación, en colaboración con la Fiscalía, de un Servicio de Policía Judicial de Proximidad".

Este nuevo modelo permitirá complementar las labores de prevención con la investigación de delitos cometidos en el municipio, reforzando la respuesta policial y cerrando así el círculo de la seguridad desde su origen hasta la actuación ante los hechos delictivos.

Así lo ha manifestado en el transcurso del acto con motivo de la festividad del patrón de la Policía Local de Murcia, San Patricio, dejando claro que "la única forma que tenemos de premiar" a los agentes es otorgándoles una mayor seguridad.

Igualmente, la Policía Local ha celebrado su patrón con la adquisición de las nuevas motos, a la que se ha destinado una partida superior al millón de euros, "la más grande de los últimos 20 años".

Ejemplo de ello son las 24 cámaras de seguridad unipersonales que llevarán los agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), que presentaron este lunes, y las nuevas motos que han desfilado en el transcurso del acto, celebrado en la Plaza Belluga de la capital murciana y al que ha asistido el comisario jefe de la Policía Local, José María Mainar; el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; y miembros de la Corporación municipal y de representantes de distintas instituciones.

El concejal ha destacado que los protagonistas hoy son los agentes de la Policía Local, los encargados de "dar esa seguridad al municipio de Murcia y lo que hace que sea una ciudad abierta y segura".

Por su parte, el consejero ha felicitado a la Policía Local en el día de su patrón poniendo de manifiesto que "es la policía que mejor conoce a los ciudadanos, que está más cerca también de sus vecinos y la que está en primera línea cuando se produce una situación de emergencia".

Ortuño ha recordado que el Gobierno de López Miras destinó el pasado año "más de 22 millones de euros para cofinanciar el coste de personal de las plantillas de la Policía Local de los 45 municipios de la Región y para reforzar los medios materiales por los que cuenta este cuerpo policial".

En concreto, el Ayuntamiento de Murcia, ha puntualizado, "recibió del Gobierno regional en los últimos dos años casi 4 millones de euros para sufragar costes de personal de la plantilla de la Policía Local de Murcia, mejorar los medios materiales y para construir una nueva comisaría de Policía Local en el Palmar".

Todo ello en el marco de la estrategia 'Región de Murcia Más Segura', que "cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros y que tendrá como resultado más efectivo de la Policía Local más formación y más medios".

Previamente, se ha celebrado una misa en la Catedral de Murcia, tras la tradicional procesión claustral, en la que han participado autoridades civiles y mandos de la Policía Local. La festividad de San Patricio recuerda la victoria en la Batalla de los Alporchones, el 17 de marzo de 1452, tras la cual el Concejo de Murcia acordó el nombramiento del santo como patrón de la ciudad y, posteriormente, de la Policía Local.

ENTREGA DE CONDECORACIONES

Durante el acto institucional se ha procedido a la entrega de diferentes distinciones y reconocimientos a miembros del Cuerpo y a personas e instituciones que han colaborado con la Policía Local.

En total, se han concedido cinco Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a personas ajenas al Cuerpo, así como 31 Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia.

Asimismo, 45 efectivos han recibido felicitaciones personales públicas por su labor y se ha rendido homenaje a 15 policías jubilados en reconocimiento a toda una trayectoria profesional al servicio de la ciudad.

El acto ha incluido también un homenaje a los agentes fallecidos, con la tradicional ofrenda de una corona de laurel, seguida del toque de oración.

MÁS DE 211.000 LLAMADAS ATENDIDAS EN 2025

La labor de la Policía Local de Murcia durante el último año se ha reflejado en una intensa actividad al servicio de la ciudadanía. Durante el pasado año, la sala del 092 gestionó un total de 211.085 llamadas, entre las recibidas directamente a través del teléfono de emergencias, la centralita municipal y el '1-1-2'.

El compromiso con la protección de los más vulnerables continúa siendo una prioridad para el Cuerpo. El Equipo de Atención y Protección a la Familia (EPAF) realizó 183 intervenciones relacionadas con violencia de género, 84 por violencia doméstica y 103 por quebrantamiento de órdenes de alejamiento, además del seguimiento de miles de actuaciones vinculadas al sistema de protección VIOGEN.

En el ámbito de la prevención y la proximidad ciudadana, el programa Policía Tutor ha llevado a cabo 3.964 visitas a centros educativos y 22 charlas sobre seguridad en internet dirigidas a jóvenes, mientras que el programa Comercio Seguro ha realizado más de 7.000 visitas a establecimientos.

La actividad policial también ha sido intensa en materia de seguridad ciudadana, con 145.595 identificaciones de personas, 44.602 cacheos y 1.689 detenciones por distintos delitos. A ello se suman las labores de vigilancia y protección del entorno natural desarrolladas por la Patrulla Ecológica, con más de 11.700 vigilancias y más de 1.600 inspecciones en parques, jardines, espacios naturales y zonas urbanas.

REFUERZO DE MEDIOS Y MODERNIZACIÓN DEL CUERPO

El Ayuntamiento de Murcia continúa apostando por el refuerzo y la modernización de la Policía Local. Durante este año está prevista la incorporación de 55 nuevos policías locales y 30 agentes de movilidad, lo que permitirá que el Cuerpo supere los 700 efectivos.

Además, dentro del plan de modernización se han incorporado nuevos medios materiales, entre ellos 52 motocicletas tipo escúter, 8 motocicletas de turismo, 4 motos trail destinadas al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, un furgón de atestados y una pick up para la Patrulla Ecológica. Asimismo, está prevista la adquisición de dos comisarías móviles y una nueva oficina de atención al ciudadano.

"FALTA DE COMPROMISO" DE PEDRO SÁNCHEZ

En clave nacional, Ortuño ha recordado que "la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Estado" y ha reprobado que Murcia sea la región con "menos Policía Nacional y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes".

"Frente a la falta de compromiso del delegado de Pedro Sánchez en la Región, del Gobierno de España, el Ejecutivo murciano apuesta por mejorar y apuesta por modernizar la seguridad ciudadana", ha finalizado.