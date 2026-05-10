Murcia y Santa Maria Capua Vetere impulsan líneas de colaboración con universidades, asociaciones y sociedad civil

Los concejales Mercedes Bernabé y Jesús Pacheco, con motivo de la firma del Hermanamiento entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere, han participado en una mesa de trabajo en la ciudad italiana junto al alcalde, Antonio Mirra - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia y Santa Maria Capua Vetere continúan fortaleciendo su relación institucional y cultural con la apertura de nuevas líneas de colaboración en ámbitos como la educación, el patrimonio, el turismo y la cultura.

Durante esta semana, los concejales Mercedes Bernabé y Jesús Pacheco, con motivo de la firma del Hermanamiento entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere, han participado en una mesa de trabajo en la ciudad italiana junto al alcalde, Antonio Mirra, y representantes educativos, culturales y del tejido asociativo, con el objetivo de definir las próximas actuaciones conjuntas tras el acto institucional de la firma del hermanamiento entre ambas ciudades.

"Una vez formalizado este hermanamiento, comienza una etapa decisiva en la que debemos implicar de manera activa a la comunidad educativa, las asociaciones y la sociedad civil para convertir este vínculo en una verdadera herramienta de oportunidades para Murcia y Santa Maria Capua Vetere", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Uno de los principales ejes abordados durante la jornada ha sido el ámbito académico y educativo, donde representantes del ámbito universitario han puesto en valor los acuerdos ya existentes con la Universidad de Murcia, entre ellos programas Erasmus, manifestando además su voluntad de seguir ampliando esta cooperación.

Asimismo, miembros de centros educativos de primaria y secundaria manifestaron la oportunidad de fomentar los intercambios culturales entre estudiantes de ambas ciudades mediante experiencias de acogida familiar.

CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO COMO EJES ESTRATÉGICOS

En el ámbito cultural y patrimonial, la directora del Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo, ha destacado el valor histórico compartido entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere, especialmente a través de la figura de Nicolás Salzillo, padre del escultor Francisco Salzillo, cuya trayectoria simboliza la conexión cultural entre el sur de Italia y Murcia.

De igual forma, representantes del Museo Regional de Arqueología y Bellas Artes de Campania han mostrado su interés en desarrollar futuros intercambios expositivos relacionados con la vida y obra de la familia Salzillo.

En este sentido, el edil Pacheco ha señalado que "estamos construyendo un relato internacional basado en nuestra historia compartida y en el enorme valor patrimonial que une a ambas ciudades, favoreciendo además nuevas oportunidades de colaboración turística, comercial y cultural", ha añadido.

Además, durante la visita institucional se ha inaugurado una placa conmemorativa dedicada al hermanamiento entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere, ubicada junto al Anfiteatro Campano, uno de los principales enclaves históricos de la ciudad italiana. "Este nuevo espacio representa un símbolo permanente de amistad, cooperación y futuro compartido entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere", ha finalizado Bernabé.