Archivo - Murcia es la séptima capital española con más viviendas anunciadas para alquiler permanente - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia es la séptima capital española con mayor oferta de viviendas anunciadas para alquiler permanente, con un total de 583 anuncios en Idealista a fecha de 15 de noviembre de 2026, según los datos facilitados por la plataforma inmobiliaria.

La capital de la Región de Murcia se sitúa por detrás de Madrid, que encabeza la clasificación con 4.142 viviendas; Valencia, con 1.104; Sevilla, con 791; Málaga, con 786; Granada, con 619; y Palma, con 598.

Por su parte, Murcia supera a Alicante, que registra 526 anuncios, y Barcelona, con 516. Esta última se encuentra entre las capitales declaradas como zonas de mercado residencial tensionado que aplican límites a los precios del alquiler, junto a otras ciudades como Vitoria-Gasteiz, Girona, San Sebastián y Tarragona.

Madrid, que no aplica límites a los precios de los arrendamientos, mantiene la mayor oferta de alquiler permanente del país, aunque registra un descenso del 27% en el último mes. València, segunda en la clasificación, también experimenta una caída de los anuncios, según Idealista