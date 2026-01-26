Murcia suma más de 4.600 nuevos habitantes al Padrón Municipal y se acerca a los 500.000 residentes

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, presenta los datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de enero de 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, ha presentado este lunes los datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de enero de 2025, que cuenta con un aumento de 4.657 personas, hasta alcanzar un total de 479.491 residentes.

Fernández ha destacado que estas cifras "confirman la tendencia de los últimos años de crecimiento en población en el municipio, principalmente en las pedanías, donde reside el 71,01% del total", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El edil ha indicado que, desde 2022, el municipio está experimentando un "crecimiento notable" de población, con una media anual de 5.447 habitantes más al año, por lo que, de seguir esta tendencia, los 500.000 "se podrían alcanzar a finales del año 2028 o principios de 2029".

Los datos generales señalan que, del total de 479.491 personas, 414.341 son de nacionalidad española y el resto extranjera (65.150), y en ambos casos crecen con respecto al 2024.

Además, la población de las pedanías ha aumentado en 5.277 personas, hasta alcanzar el 71,01% (340.494), mientras que el 28,99% reside en algún de los barrios de Murcia (138.997). También se confirma la tendencia de mayor población femenina (243.849), frente al dato de hombres empadronados (235.642).

El Palmar (25.339) sigue siendo la más poblada y la que mantiene un crecimiento sostenido de media de 350 personas más al año; seguida de Puente Tocinos (16.976); Cabezo de Torres (14.350), La Alberca (13.263), Espinardo (12.792) y Sangonera la Verde (12.726), frente a las menos pobladas que son Carrascoy-La Murta (101) y Cañada Hermosa (250).

Por número de población, las que más han crecido de 2024 a 2025 son Santiago y Zaraiche --426 vecinos más, frente a los 329 del año anterior--; El Palmar (368); Cabezo de Torres (235); Sangonera la Verde (229) y Sangonera la Seca (227).

En términos de porcentaje, al igual que pasó en 2024, las que más crecen son Cañadas de San Pedro, con un aumento del 11,39%; seguida de Gea y Truyols (7,27%), y Baños y Mendigo (6,16%).

Las pedanías del Campo de Murcia son las que más habitantes extranjeros aglutinan frente a españoles: en Jerónimo y Avileses, los extranjeros representan el 56,64% de su población total, en Baños y Mendigo casi el 55,56% y en Gea y Truyols en 51,62%.

Los barrios más poblados siguen siendo El Carmen (20.599), Vista Alegre (13.549), Infante Don Juan Manuel (12.153), y Santa María de Gracia (12.041), aunque todos han experimentado un descenso de población como es el caso de El Carmen y Santa María de Gracia, con 170 y 145 empadronados menos, respectivamente.

Por contra, los barrios que más han crecido en población en 2024 han sido el barrio de San Nicolás (3.384), con 46 vecinos más y Santa Catalina (1.554), con un incremento de 40 habitantes.

MÁS NACIMIENTOS QUE DEFUNCIONES

Los nacimientos también han sido más numerosos que las bajas por defunción, un total de 3.670 altas (1.715 varones y 1.679 mujeres), frente a las 3.394 bajas.

Otras causas en la variación del número de habitantes son las altas por cambio de residencia procedente de otro municipio (10.396), y las bajas por el mismo caso (10.818), y finalmente las altas por cambio de residencia procedentes del extranjero (8.375), frente a las bajas de los que salen a otros países (652).

En el municipio conviven además 146 nacionalidades diferentes, frente a las 142 del Padrón anterior. Las más numerosas son, al igual que el año anterior, procedentes de Marruecos (18.517); le siguen de Colombia (6.353), con un aumento significativo de población de 728 personas sobre el padrón de 2024, y Ucrania (5.139), que por contra ha descendido en 553 personas del padrón anterior.

Ecuador (2.918); Venezuela (2.799), esta nacionalidad experimenta porcentualmente el mayor crecimiento de población con un aumento de 412 personas sobre el padrón de 2024, lo que supone un 15%, y Reino Unido (2.264).

Por el contrario, las nacionalidades que aportan solo un residente corresponden a ocho países: Libia, Seychelles, Zambia, Zimbabue, Malasia, Mongolia, Kirguistan y Fiji.