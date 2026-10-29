Murcia se une al minuto de silencio: "Esta tragedia nos golpea duro el corazón"

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Murcia por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, transmitió su "cariño y consideración" a las víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) este pasado miércoles. "Esta tragedia nos golpea duro en el corazón", aseguró la regidora durante el minuto de silencio convocado este miércoles en la puerta del Ayuntamiento.

"Estamos consternados, compungidos y completamente desolados con esta tragedia", afirmó la regidora, que participó en este minuto de silencio junto al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, miembros del Ejecutivo regional y local y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Asimismo, Pérez explicó que este jueves se celebrará el Pleno mensual pero no se debatirá ninguna moción política, sino que la Corporación Municipal leerá un manifiesto institucional "mostrando el apoyo, el cariño y la consideración a todas las familias, los allegados y los amigos de las víctimas" así como "un mensaje de cariño a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están haciendo un esfuerzo enorme".