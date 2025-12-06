Murcia volverá a reunir el 11 de diciembre al sector en el VI Congreso Nacional de Fruta de Hueso

Murcia volverá a reunir al sector en el VI Congreso Nacional de Fruta de Hueso - AGROMARKETING

Murcia volverá a convertirse el 11 de diciembre en uno de los principales puntos de encuentro para el sector de la fruta de hueso con la celebración de la sexta edición del Congreso Nacional de Fruta de Hueso en el Auditorio Víctor Villegas.

El encuentro, organizado por Agromarketing España, prevé una jornada intensiva en la que investigadores, asesores, técnicos y empresas analizarán las claves productivas y comerciales que marcarán los próximos años. El programa está estructurado con ponencias de carácter técnico que recorrerán las áreas más relevantes para productores y profesionales del sector.

La jornada arrancará con la intervención del asesor independiente Alfonso Lucas que explicará los aspectos clave relacionados con los Scirtothrips que afectan a los frutales, poniendo el acento en cómo el conocimiento detallado del insecto constituye la herramienta más eficaz para su control.

A continuación, será el turno de Cristina León (Herogra) que expondrá los fundamentos fisiológicos y nutricionales necesarios para la optimización del cuajado en frutales de hueso en escenarios marcados por temperaturas cálidas.

La sesión continuará con la intervención de José Salvador Rubio Asensio (CEBAS-CSIC), quien abordará el manejo de las cubiertas vegetales en ambientes mediterráneos, con especial atención a las implicaciones sobre riego y fertilización.

Javier Orellana Corredor (Frutaria Innovation) analizará cómo la mejora varietal se adapta a un contexto de creciente inseguridad climática, mientras que el programa avanzará con la participación del asesor independiente Pedro Fernández, que revisará la relación entre sostenibilidad y planteamientos nutricionales en su ponencia sobre la nutrición frutícola.

Posteriormente, Juan Manuel López (Probelte) presentará una estrategia microbiológica orientada al control preventivo de Monilia en fruta de hueso. La primera parte de la mañana, previa al café networking, finalizará con la intervención de Ángel Turpín Ramos (Esfera Solar), centrada en la optimización del agua y la energía mediante sistemas de control basados en inteligencia artificial aplicados a comunidades de regantes.

Tras el descanso, el programa retomará su actividad con una ponencia de Stéphane Buffat y Vincenzo Cerbone (PSB) que analizarán el desafío de la innovación varietal en la adaptación del cultivo a las condiciones climáticas mediterráneas cambiantes. Por su parte, Ignasi Iglesias Castellarnau (Agromillora Group) expondrá varias propuestas en fruta de hueso orientadas a reducir costes y mejorar la calidad, combinando portainjertos, sistemas de formación y procesos de mecanización.

La sesión continuará con la intervención de Alfonso Guevara (IMIDA), que presentará los avances del instituto en nuevas variedades de Prunus y las tendencias actuales en sus programas de mejora genética. A continuación, será el turno de David Gallart Peiró (Andermatt Iberia) aportará recomendaciones prácticas sobre el uso de polisulfuro de calcio en frutales de hueso.

El bloque técnico de la mañana concluirá cuando Francisco Artés Calero (UPCT) exponga diversas técnicas poscosecha destinadas a preservar la calidad de la fruta tras su recolección. Y una mesa redonda moderada por Rafael Losilla (Revista FyH) en la que participarán Joaquín Gómez (APOEXPA), Santiago Martínez Gabaldón (FECOAM) y Antonio Moreno (UPA), quienes analizarán desde diferentes perspectivas los desafíos estructurales y comerciales del sector.

En las últimas ediciones, el congreso ha congregado a más de 800 asistentes presenciales y online, consolidándose como una cita imprescindible para quienes trabajan en la fruta de hueso y desean mantenerse al día en innovación, normativa y tendencias de mercado. Las inscripciones aún están abiertas a través de la web oficial www.frutadehueso.com.

El evento cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes empresas de referencia como Herogra Group, Frutaria Innovation, Esfera Solar, Probelte, Ascenza, PSB, Andermatt y la colaboración de Agromillora, Viveros Jodar, Agrobank, Cebas-Csic, IMIDA, UPCT, APOEXPA, FECOAM, UPA y la Revista FyH como media partner.