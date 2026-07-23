Los murcianos Sistema Nervioso, Joseluis y Hoonine forman parte del cartel de este viernes de La Mar de Música

El murciano Joseluis ofrece un concierto gratuito este viernes en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena a las 20.00 horas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Judeline encabezará el cartel de una programación que también incluye las actuaciones de Pablopablo y Gregotechno CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El festival La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, continuará este viernes con una programación que reunirá a artistas de la escena local y regional junto a algunas de las propuestas emergentes del panorama nacional.

La jornada arrancará en la plaza del CIM a las 19.00 horas con la actuación de Sistema Nervioso, grupo cartagenero surgido en 2023, y continuará a las 20.00 horas con el concierto gratuito en la plaza del Ayuntamiento de Joseluis, una de las voces emergentes de la escena murciana.

A las 21.30 horas, el patio del Antiguo CIM acogerá la actuación de Pablopablo, proyecto del músico madrileño Pablo Drexler, que presentará su primer álbum, 'Canciones en Mi'.

Posteriormente, a las 23.00 horas, el Auditorio Paco Martín acogerá la actuación de Hoonine, artista de la escena independiente de la Región de Murcia cuya propuesta combina pop alternativo, electrónica y sonidos urbanos. El concierto forma parte de la programación del escenario principal del festival para la jornada del viernes.

La programación continuará con Judeline, nombre artístico de Lara Fernández, una de las artistas con proyección en el panorama musical español. La cantante presentará un repertorio en el que fusiona pop alternativo, electrónica e influencias de la tradición andaluza.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Gregotechno, una propuesta que combina canto gregoriano y música electrónica. Su actuación pondrá el broche final a una noche en la que el festival reunirá tanto a artistas de la escena regional como a nombres destacados del panorama nacional.