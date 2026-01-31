'Murmullo Festival Slow', impulsado por la CARM, reconocido entre nuevos proyectos culturales más destacados de España

El festival 'Murmullo' celebró su primera edición del 13 de septiembre al 5 de octubre, durante cuatro fines de semana consecutivos. - CARM

MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea ha reconocido a 'Murmullo Festival Slow', en su primera edición, como uno de los seis nuevos proyectos culturales más destacados a nivel nacional en 2025, situándolo además entre las iniciativas más relevantes desarrolladas en el medio rural.

'Murmullo Festival Slow' es una iniciativa impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, en colaboración con los ayuntamientos de Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote, bajo la dirección artística de Álex Jiménez. El informe destaca su carácter innovador, su conexión con el territorio y su capacidad para descentralizar la cultura, acercándola a entornos rurales.

El reconocimiento supone un respaldo a la apuesta de la Comunidad por una cultura pausada, sostenible y vinculada al territorio, capaz de convertir enclaves naturales de la Región, como el Valle de Ricote, en escenarios de referencia para el turismo 'slow', reforzando su posicionamiento como destino cultural y experiencial. El festival 'Murmullo' celebró su primera edición del 13 de septiembre al 5 de octubre, durante cuatro fines de semana consecutivos.

Agrupaciones como Calequi y las Panteras, Tarta Relena, Verde Prato y Maestro Espada encabezaron un cartel de conciertos de carácter íntimo que estuvieron acompañado de talleres, visitas guiadas, mercadillos con productos de la zona, paseo fotográfico y catas gastronómicas.

'Murmullo' forma parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Valle de Ricote Slow', dotada con 3,3 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, cuyo objetivo es desarrollar este destino turístico poniendo en valor su paisaje, historia y patrimonio cultural.