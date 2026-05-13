El Museo Cristóbal Gabarrón celebra la Semana de los Museos con un programa de arte, talleres y música en directo

Cartel de la Semana Internacional de los Museos en el Museo Cristóbal Gabarrón - MUSEO CRISTÓBAL GABARRÓN

MULA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Museo Cristóbal Gabarrón de Mula celebra del 13 al 18 de mayo la Semana Internacional de los Museos 2026 con un programa de actividades gratuitas bajo el lema 'Museos Uniendo un Mundo Dividido', que coincide con el 80 aniversario del Consejo Internacional de Museos (ICOM), según ha informado el espacio cultural.

Durante estos seis días, el museo abrirá sus puertas para permitir el acceso libre a su colección permanente, 'Gabarrón sin límites', y a las muestras temporales 'El silencio de la rosa', de R.H. Guillener, en las salas 1 y 2, y 'Que me abrigue mi cuerpo mi tierra,' de María Moncayo, en el espacio La Bodega).

Las jornadas de puertas abiertas contarán con horarios ampliados para las actividades, entre las que destaca especialmente el sábado 16, cuando el museo permanecerá abierto hasta las 22.30 horas para celebrar la Noche Internacional de los Museos.

El programa de actividades específicas arranca este viernes, 15 de mayo, a las 18.00 horas, con una visita guiada a cargo del artista R. H. Guillener, seguida a las 19.00 horas por la mesa redonda 'Arte, Poesía y Filosofía'.

Este encuentro de pensamiento será moderado por el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, Javier Gómez de Segura, y contará con las intervenciones de Rafael Herrera Guillén (artista y filósofo), Enrique Ujaldón (filósofo), Juan Jesús Yelo (artista sonoro) y Miguel Álvarez-Fernández (Ars Sonora).

El sábado 16 de mayo concentrará el grueso de las propuestas sociales y culturales. La jornada comenzará a las 11.00 horas con el taller inclusivo 'Kids 4 Human Rights', impartido por el artista Carlos Cotes en colaboración con ASSIDO; una actividad educativa orientada a la promoción de los Derechos Humanos a través del arte que requiere inscripción previa (en 'museo@gabarron.org').

Por la tarde, a las 17.30 horas, se realizarán nuevas visitas guiadas con los artistas, seguidas a las 19.00 por la presentación del libro 'Gabarrón sin límites'. Este acto consistirá en una conversación entre el propio Cristóbal Gabarrón y la autora del libro, Pilar Escanero, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Miguel Hernández.

Como broche final a la semana, a las 21.00 horas tendrá lugar el concierto de blues de Jimmy Barnatán, bajo el título 'Mi blues es piano y es herida', ofreciendo una experiencia de música en directo hasta completar el aforo.