El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece un sinfín de propuestas para el verano

El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece un sinfín de propuestas en el puente de agosto - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece este verano un horario de apertura de martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas. Con apertura especial el lunes 11 de agosto y el viernes 15 que abrirá de 10.00 a 20.00 horas.

El recorrido museístico comienza por el Museo, cuya entrada se sitúa en la Plaza del Ayuntamiento frente al Palacio Consistorial, y supone un viaje en el tiempo a través de sus salas expositivas que culmina con la entrada al graderío del Teatro Romano.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Este verano se podrá disfrutar de varias exposiciones temporales. En 'Ars Longa' las fotografías en blanco y negro de Francisco José Sánchez Montalbán nos evocan el sonido de la música en un escenario patrimonial; la mano en movimiento del pianista, la luz en el teclado o la mirada de concentración de la violinista acerca visualmente a sentir los latidos de la música.

'Mediterráneas', de Ester Blanco, reúne 20 joyas únicas inspiradas en el mundo clásico, donde la Arqueología y el Mar Mediterráneo han sido el hilo conductor de las formas y materiales empleados por el artista, combinando la plata con el coral, las perlas, el ágata, el jaspe o el abalón.

Ester ha trabajado con las texturas buscando la superficie de corales o crustáceos, jugando con la idea de visualización del fondo marino. Todas las piezas han sido realizadas de forma artesanal utilizando técnicas de orfebrería tradicional

RUTAS Y VISITAS TEMATIZADAS

También en verano el Museo del Teatro Romano de Cartagena ofrece un buen número de rutas y visitas tematizadas en colaboración con Cartagena Puerto de Culturas.

Los martes y viernes a las 10.30 horas se celebrará la ruta guiada 'De Leonardo a Vitruvio. el arte de medir la belleza' que comienza por el ascensor panorámico hasta el Castillo, allí se descubrirá la proporción áurea en Cartagena. Durante el recorrido se visitará el Castillo de la Concepción, el enigmático principio matemático en la planta de Santa María, continuando por la fachada del Palacio Pascual Riquelme hasta llegar al propio Teatro Romano.

Los miércoles y viernes por la tarde a las 18.00 horas, se podrá conocer el teatro romano con realidad virtual con la visita guiada 'La máquina del tiempo'. Una visita al Museo del Teatro Romano de Cartagena con realidad virtual que permitirá sumergirse mediante la recreación 3D insertada en las tablets con la que se podrá visualizar cómo era el teatro romano en el siglo I, ver la decoración pictórica del pórtico reconstruido virtualmente y muchas cosas más.

Los jueves a las 10.30 horas se podrá realizar la ruta guiada a 'Ciudadanos de un imperio'. Una ruta que permite conocer cómo vivían los ciudadanos de Carthago Nova vitando el Museo y Teatro Romano, el Museo del Foro donde se encuentras los grandes edificios públicos como las termas, templos y la curia y la Casa de la Fortuna, una domus completa con pinturas y mosaicos. De esta manera el público se adentrará en los años de esplendor de la ciudad, así como las costumbres que tenían sus habitantes recorriendo el Museo del Teatro Romano, Museo del Foro Romano Molinete y Casa de la Fortuna.

Por la tarde a las 18.00 horas será el turno de la actividad familiar 'Theatrum: Pasa una tarde de teatro'. Los participantes podrán conocer la sociedad romana a través del teatro, su religión y política, cómo eran los grandes edificios de espectáculos en el Imperio Romano; los tipos de obras que se representaban o las personas que actuaban en ellas. Se realizará jueves y sábados en el Museo del Teatro Romano.

Los domingos a las 10.30 horas la visita guiada 'Del teatro a la domus del pórtico'. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y al salir del monumento se dirigirá hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

VISITAS NOCTURNAS

Todos los sábados de verano se realizarán visitas nocturnas a las 21.00 horas. En 'El teatro bajo la luz de la luna' se realizará una visita nocturna a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova. El viaje permite vivir en primera persona, en un ambiente relajado y con exclusividad, un recorrido que comienza en el Museo del Teatro Romano de la mano de un guía, con un reducido grupo de personas, descubriendo las claves de la civilización romana, para desembocar en el Teatro Romano bajo la luz de la luna.

Estas visitas se realizarán el 23 de agosto y el 6 y 20 de septiembre.

En 'Aulaeum, abajo el telón', el gran arquitecto romano Vitruvio ofrecerá su visión del teatro realizando una visita nocturna al edificio. El final del viaje culmina con la entrada al graderío del Teatro Romano, allí el encuentro con el teatro clásico de la mano de Plauto.

Esta visita teatralizada se realizará los días 16 y 30 de agosto y 13 y 27 de septiembre a las 21.00 horas.

Para más información se puede llamar al 968 50 00 93 y 968 50 48 02. Las entradas online están a la venta en https://puertodeculturas.cartagena.es/listado_actividades.as...