Los museos gestionados por la Comunidad incrementan sus visitas en 2025 y superan los 187.000 asistentes

Alumnos Durante Una De Las Visitas Gestionadas Por La Red De Museos. - CARM

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los museos gestionados por la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, han cerrado 2025 con 187.435 visitantes, lo que supone un incremento de más de 12.500 visitas respecto a 2024, cuando se registraron 174.927. Este crecimiento consolida la recuperación del público y confirma la buena acogida de una programación cultural diversa, atractiva y pensada para llegar a nuevos públicos.

El aumento de visitantes se ha producido en el conjunto de los seis museos que integran esta red cultural: el Museo de Bellas Artes de Murcia, el Museo Arqueológico de Murcia, el Museo de Santa Clara, el Conjunto Monumental San Juan de Dios, el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo y el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena.

A estos buenos datos de visitantes hay que sumar, además, 79.994 usuarios que han participado en las actividades programadas en estos museos a lo largo del año, como conferencias, actividades didácticas, talleres, belenes, intervenciones en directo o conciertos, lo que refuerza su papel como espacios culturales vivos y abiertos a la ciudadanía.

EL MUSEO DE BELLAS ARTES, PRINCIPAL MOTOR DEL CRECIMIENTO

El mayor incremento de visitas se ha registrado en el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM), que ha pasado de 29.934 en 2024 a 50.978 en 2025, con lo que prácticamente duplica las cifras del año anterior. Este crecimiento está directamente vinculado al éxito de la exposición 'De vándalos a leyendas. Arte urbano', una de las propuestas culturales más destacadas del año, que ha permitido atraer a nuevos públicos, especialmente jóvenes, y reforzar el papel del museo como espacio abierto a las expresiones artísticas contemporáneas.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, destacó que "estos datos confirman que cuando se apuesta por una programación ambiciosa, innovadora y de calidad, los museos responden y el público también", y subrayó que "el éxito del Museo de Bellas Artes demuestra que es posible atraer nuevos públicos sin renunciar al rigor ni a la excelencia cultural".

La programación continuada de exposiciones temporales ha contribuido, además, a consolidar las buenas cifras de visitantes de las colecciones permanentes. Junto a la muestra de arte urbano, el MUBAM acogió en 2025 exposiciones como 'Molina Sánchez. Huerta de Salabosque', 'Saura Mira. Retrospectiva' o las últimas incorporaciones al museo procedentes de la colección Adela Barba.

UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA EN TODA LA RED MUSEÍSTICA

Por su parte, el Museo Arqueológico de Murcia inició 2025 con la exposición 'Los íberos y la muerte. Necrópolis ibéricas en la Región de Murcia', seguida de propuestas como 'Museo Arteológico', 'Como un eco. 25 aniversario de Art Nueve', 'Susaña. Paisaje detenido' y la aún visitable 'Abrigo de las ruinas'.

El Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, que actualmente exhibe 'Los escultores ibéricos de El Cigarralejo', programó también en 2025 exposiciones como 'Íberos y africanos en el germen de la vanguardia', 'Estampas del duelo', de Gemma H. Almansa, y 'D. Emeterio Cuadrado Díaz. Una vida a través de sus objetos'.

Por otro lado, el Museo de Santa Clara de Murcia mantiene aún visitable la propuesta 'Espacio-Tiempo', de Verónica Navarro y Teresa Navarro, mientras que el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena renovó su compromiso con la actualidad artística con 'Fotoperiodismo 2024. Región de Murcia' y 'Mar: Silencios y enigmas', de José Carlos Ñíguez.

Para la consejera Carmen Conesa, "los resultados de 2025 son fruto de una estrategia clara basada en la planificación, la diversidad de contenidos y la apuesta por exposiciones con impacto social y cultural". En este sentido, señaló que "nuestro objetivo es seguir consolidando los museos como espacios accesibles, dinámicos y cercanos, capaces de dialogar con públicos muy distintos y de situar a la Región de Murcia en el mapa".