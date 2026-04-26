Los museos regionales acercan el patrimonio a las aulas con el programa 'Apadrina una pieza'

Algunos de los trabajos realizados por los alumnos de los centros educativos. - CARM

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los museos regionales de la Comunidad Autónoma han desarrollado durante el curso escolar 2025-2026 el programa educativo 'Apadrina una pieza del museo'.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, señaló que esta iniciativa "invita a los centros educativos a seleccionar, investigar y trabajar en el aula diferentes piezas y obras de arte de los museos regionales, lo que fomenta el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio cultural".

A través de este programa, el alumnado elige una pieza de los museos participantes: Arqueológico de Murcia, Bellas Artes de Murcia, Regional de Arte Moderno de Cartagena y de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula, estudia su contexto histórico y artístico y presenta posteriormente sus trabajos en exposiciones colectivas en los museos.

En el Museo Arqueológico de Murcia han participado cuatro centros educativos de la Región: el Colegio Salzillo de Molina del Segura ha trabajado el bifaz de Las Toscas; el IES Saavedra Fajardo ha investigado el kalathos de Verdolay; el IES Diego Tortosa ha centrado su proyecto en el oinochoe; y, finalmente, el Colegio Salesianos de Cartagena ha profundizado en la Venus de Bullas, con una recreación de un banquete.

El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena ha contado con la participación del CEIP Antonio Machado de Los Urrutias, que ha estado trabajando la obra Tattoo, de Jaume Plensa; el IES María Cegarra Salcedo de La Unión ha desarrollado proyectos inspirados en obras de Eduardo Arroyo y Marina Núñez; y el IES Rambla de Nogalte, de Puerto Lumbreras, ha realizado recreaciones pictóricas a partir de Figura con caracol, de José María Párraga.

En el Museo de Bellas Artes de Murcia han participado tres centros educativos: el Agave International School investigó el Ecce Homo, de Murillo; el CEIP San Juan Bautista trabajó la obra Niña con cabritillo, de Obdulio Miralles; y el Colegio Santa Isabel abordó La Crucifixión, de Murillo.

Por su parte, en el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula, el IES Ribera de Los Molinos ha investigado sobre la evolución de la escritura desde sus orígenes hasta la época íbera; mientras que el CEIP Virgen de las Maravillas ha reproducido piezas ibéricas en diferentes materiales; y el IES Francisco de Goya profundizó en el estudio iconográfico de una crátera de cerámica ática.

Los trabajos realizados por el alumnado se encuentran actualmente expuestos en los distintos museos participantes y pueden ser visitados por el público. Patricio Sánchez explicó que "esta iniciativa permite al alumnado ver su trabajo reconocido en un espacio museístico, al tiempo que refuerza el aprendizaje del patrimonio histórico y artístico de la Región de Murcia".