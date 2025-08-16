El nadador profesional Diego Mira vuelve a la piscina municipal de Santomera para ofrecer una masterclass - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Piscina Municipal de Santomera acogerá el próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 11.00 horas, una masterclass de natación teórico-práctica impartida por el nadador profesional santomerano Diego Mira, referente nacional en este deporte y persona que da nombre a estas instalaciones municipales.

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, explica que "el evento supondrá el regreso a casa de uno de los grandes exponentes de la natación local y regional, que compartirá sus conocimientos y experiencia con nadadores y aficionados de todas las edades". "Será una oportunidad única para aprender, motivarse y crecer dentro y fuera del agua, de la mano de un profesional de reconocido prestigio", ha añadido.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Santomera, está abierta al público y requiere inscripción previa, que puede realizarse en la recepción de la piscina municipal, situada en la calle Camino de los Montesinos, o a través del teléfono 968865665.

El edil ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta cita deportiva, que busca seguir fomentando el deporte y los hábitos de vida saludables en el municipio.

Diego Mira acumula numerosos éxitos a nivel nacional. Este año, el santomerano se proclamó campeón de España en 200 espalda, superando a Hugo González, vigente campeón en esta categoría. El nadador en sus etapas en las categorías alevín, infantil y júnior ha representado a la Región en los Campeonatos de España por Comunidades Autónomas.

Ya en categoría absoluta, ha formado parte de la selección española en los Juegos del Mediterráneo de Orán y el Campeonato de Europa de Roma, ambos en 2022. Y también en el Campeonato de España Sub-23 celebrado recientemente en Dublín.

El joven dio sus primeros pasos en la natación con tan solo cuatro años en la Escuela Municipal de Santomera. En 2010, se incorporó al Club Natación Fuensanta de Murcia, del que formó parte hasta la temporada 2019/2020. En 2023, recibió la Medalla al Mérito del Deporte del Ayuntamiento de Santomera. Actualmente, está becado por el Gobierno Regional como deportista de alto nivel con proyección para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.