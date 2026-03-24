La Nao Santa María visita por primera vez la ciudad de Cartagena

Archivo - La Nao Santa María - FUNDACIÓN NAO VICTORIA - Archivo

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Nao Santa María visitará por primera vez durante la Semana Santa el puerto de Cartagena y atracará junto a la Patacha. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón.

Con tres cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes.

Este año la Nao Santa María participará en una gran gira por Reino Unido y diferentes puertos de Europa.

Se podrá visitar durante los días 29 de marzo al 5 de abril en horario de 10.00 a 19.30 horas, de manera ininterrumpida. Las entradas se pueden reservar en la web de 'ticket.velacuadra.es'.

Los centros escolares y asociaciones deberán programar su visita a través del correo 'ecampos@velacuadra.es'.