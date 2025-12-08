La Nao Victoria será visitable en Cartagena durante todas las Navidades

Nao Victoria - FUNDACIÓN NAO VICTORIA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Nao Victoria pasará las navidades en Cartagena y será el final de una gira donde el navío ha navegado en aguas internacionales durante más de 6 meses visitando puertos como Ámsterdam, Róterdam o Plymouth y abriendo sus cubiertas al público difundiendo la historia marítima española.

Los visitantes podrán conocer como navegaban y vivían loS marineros que dieron al vuelta al mundo, según han informado fuentes de la Fundación Na Victoria en una nota de prensa.

Este navío, que estará atracado junto a la Patacha, se podrá visitar del 11 de diciembre al 11 de enero en horario de 10.00 a 18.30 horas de manera ininterrumpida.

Las entradas se pueden comprar ya en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org y también estarán a la venta en el barco. Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org

Las entradas para adultos tienen un precio de 7 euros, las de los niños de entre 5 y 10 años cuestan 4 euros. Las familias numerosas, formadas por dos adultos y hasta 3 niños de entre 5 y 10 años, pagarán 18 euros. Los menores de 5 años entrarán gratis, pero deberán ir acompañados por un adulto.

En el caso de las visitas guiadas para colegios y asociaciones las entradas de los niños costarán 4 euros y las de los adultos 7. Entrará un responsable gratis por cada 10 personas.