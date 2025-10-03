El NASA Space Apps Challenge reúne en UCAM Hitech a cientos de participantes

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El NASA Space Apps Challenge, el hackathon STEAM más grande del mundo, organizado por la NASA, ha reunido en UCAM Hitech a cientos de participantes. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia, la Universidad Católica de Murcia y Caja Rural Central.

Se trata de la primera vez que Murcia es elegida como sede para acoger este evento, que se celebra desde hoy y hasta el domingo -día en el que se conocerá el ganador- en UCAM HiTech, a la vez que en las otras sedes nacionales e internacionales.

Con más de 100 participantes inscritos, este encuentro tecnológico convierte a la Región, de la mano de la UCAM, en un escaparate del talento local ante la NASA, situando a la comunidad en el mapa internacional de la innovación y la creatividad multidisciplinar.

En el acto inaugural han participado María Dolores García, presidenta de la UCAM; Ana Losantos, secretaria General de la Consejería de Empresa; Marisol Teruel, directora oficina Murcia Caja Rural Central, y Patricia Pérez, CEO AMT y representante de NASA SPACE APPS.