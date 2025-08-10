El nivel de riesgo de incendio forestal para este domingo es muy alto en gran parte de la Región

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este domingo es muy alto en gran parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en el Altiplano; muy alto en la cuenca de Mula, Guadalentín, Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia; alto en el Litoral-Oeste; y moderado en el Litoral-Este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.