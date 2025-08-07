El nivel de riesgo de incendio forestal este jueves es extremo en toda la Región

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves es extremo en toda la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Así, las áreas afectadas son Cuenca de Mula, Guadalentín y Noroeste. Igualmente, es muy alto en el litoral oeste, Vega Alta-Ricote-Murcia y Altiplano; y alto en el litoral este. Por ello, la Dirección del Plan Infomur pide que se evite toda actividad que pueda provocar un incendio y recuerda que si se ve humo o fuego, se debe llamar al '1-1-2'.