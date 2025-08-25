El nivel de riesgo de incendio forestal para este lunes es extremo en Vega Alta-Ricote-Murcia y muy alto en el resto - AEMET

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes es extremo en Vega Alta-Ricote-Murcia y muy alto en el Altiplano, Cuenca de Mula, Guadalentín, los litorales este y oeste y el Noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.