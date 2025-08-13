El nivel de riesgo de incendio forestal para este miércoles es extremo o muy alto en la Región de Murcia - AEMET

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este miércoles, 13 de agosto, es extremo o muy alto en la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en la Cuenca de Mula, el Guadalentín, el Noroeste y el litoral oeste y muy alto en el Altiplano, Vega Alta-Ricote-Murcia y el litorales este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego en el monte y que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.