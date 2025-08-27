El nivel de riesgo de incendio forestal para este miércoles es muy alto o alto en la mayor parte de la Región de Murcia - AEMET

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este miércoles es muy alto o alto en la mayor parte de la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es muy alto en el Altiplano y el Guadalentín, y alto en la Cuenca de Mula, el litoral oeste, el Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia. Por su parte, es moderado en el litoral este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.