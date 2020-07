El nivel de riesgo de incendio forestal previsto este lunes es muy alto en casi toda la Región de Murcia

MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes es "muy alto" en casi toda la Región de Murcia y sólo en el litoral este es alto, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Por ello, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia recuerda que están prohibidas las quemas agrícola y que no se pueden hacer quemas ni cerca ni lejos del monte.

Asimismo, destaca que no se puede hacer fuego en el monte, ni siquiera en los lugares preparados para ello; y advierte que un pequeño descuido "puede provocar un gran fuego: no arrojes colillas ni cerillas; no dejes basura abandonada".