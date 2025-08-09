El nivel de riesgo de incendio forestal para este sábado es extremo y muy alto en casi toda la Región

Mapa del nivel de riesgo de incendio forestal para este sábado 9 de agosto - 1-1-2

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este sábado es extremo y muy alto en prácticamente toda la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, es extremo en las zonas de Guadalentín, Noroeste, Altiplano; muy alto en la cuenca de Mula, Litoral-Oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia; y alto en el litoral este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.