El nivel de riesgo de incendio forestal para este sábado es extremo y muy alto en casi toda la Región

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este sábado es extremo y muy alto en prácticamente toda la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, es extremo en las zonas de Guadalentín, Noroeste, Altiplano; muy alto en la cuenca de Mula, Litoral-Oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia; y alto en el litoral este.
La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.